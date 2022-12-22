Bakan Yardımcısı Gürcan’dan CHP’li Özel’e tepki: Milletimizin sesine kulak vermekle mükellefiz bizi izlemeye devam edin

​Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile CHP'li Özgür Özel.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tepki gösterdi.

"TÜRKİYE'Yİ KARIŞ KARIŞ GEZİYORUZ"

Meclis'te yaptığı bir konuşmada kendisini 'ziyaretleri nedeniyle' hedef alan CHP'li Özgür Özel'e sert cevap veren Bakan Yardımcısı Gürcan "Bizler sahaya inerek milletimizin sesine kulak vermekle mükellefiz. Bu yüzdendir ki tüm Türkiye'yi karış karış geziyor, İş dünyamızı yerinde dinleyerek hızlı çözümler üretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"

Gürcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazi Meclisimizde yaptığınız bir konuşmada şahsımı takip ettiğinizi ve yaptığımız işler karşısında başınızın döndüğünü ifade etmişsiniz. Sağlığınız her şeyden önemli. Eczacı olduğunuz için baş dönmeniz konusunda bir endişemiz yok. Lütfen bizi izlemeye devam edin."

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Sn. Özgür Özel @eczozgurozel



Bizler sahaya inerek milletimizin sesine kulak vermekle mükellefiz. Bu yüzdendir ki tüm Türkiye'yi karış karış geziyor, İş dünyamızı yerinde dinleyerek hızlı çözümler üretmeye devam ediyoruz. pic.twitter.com/IZcOBK45pd — MAHMUT GÜRCAN 🇹🇷 (@mahmutgurcan) December 22, 2022

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