​Bakan Yardımcısı İnce, Siirt Belediyesini ziyaret etti Siirt’in 2021 yılını değerlendirdi

Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Vali Yardımcısı Fatih Kurt, Vali Yardımcısı ve Gökçebağ Belde Belediye Başkan Vekili Samet Öztürk, Başkan Yardımcıları Ahmet Bülbül, Kadir Yıldız, Belediye Başkan Danışmanı M. Şefik Erden ve belediye birim müdürleri katıldı.

Belediye çalışmaları hakkında yapılan brifing toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı İnce, görevlendirme yapılan belediyelerde çok önemli hizmetlerin gerçekleştiğini söyledi.

Gurur verici bir tabloyla karşılaştıklarını belirten İnce, yapılan çalışmalarla vatandaşların yaşam standartlarının artırıldığını ifade etti.

Kentte değer katan projelerin hayata geçirildiğini aktaran İnce, şunları kaydetti:

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“Hem de yol uzunluklarının genişletilerek daha kaliteli hale getirilmesi konusunda büyük çalışmalar yapıldı. Yine çok sayıda parkın yapıldığını ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulduğunu, içme suyu hattının yenilendiğini, birçok yerde ek kaynaklar yapıldığını gözlemledik. Temiz şehir anlayışı ile şehri temiz tutmak için her türlü tedbirin alındığını, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımıza sosyal hizmetlerin artırılarak devam ettirildiğini ve geldiğimiz noktada vatandaşları memnun edecek çalışmalara imza atıldığını, özellikle Kadın Yaşam Merkezinin hizmete sokularak buradaki faaliyetlerin aktifleştirilerek kadınlara çok büyük önem verildiğini ve yine geçtiğimiz dönem içinde Millet Parkının hizmete alınması ile ilgili çok ciddi memnuniyet verici geri dönüşlerin olduğunu müşahede ettik.”

Kaynakların milletin hizmetine sunulduğunu dile getiren İnce, şöyle devam etti:

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“Bütün bunlar nasıl yapılıyor sorusuna şu cevabı verebiliriz. Bu kaynaklar daha önceden de geliyordu ama bu kaynaklar daha önceki yönetim tarafından teröre kanalize ediliyordu. Teröre kanalize edilmeyen kaynaklar milletimizin hizmetine kanalize edildiğinde bu hizmetlerin artarak, çoğalarak milletimizin hizmetine dönüştüğünü görüyoruz. Bu da gerçekten çok memnuniyet verici. Emeği olan çalışan katkı sağlayan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.”

Siirt Belediyesinde incelemelerini tamamlayan Bakan Yardımcısı İnce, Vali Hacıbektaşoğlu ile birlikte Hz. Fakirullah Caddesindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Bakan İnce daha sonra halkın hizmetine sunulan Millet Bahçesi ve Kızlar tepesi Parkında incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.