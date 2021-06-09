Bakan Yardımcısı Birpınar'dan müsilaj temizleme çalışmalarını eleştiren Armağan Çağlayan'a yanıt

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Caddebostan sahilinde "Marmara hepimizin" sloganıyla başlatılan müsilajla ilgili deniz temizliği seferberliği programının ardından beraberindeki heyetle tekneyle denize açılarak çalışmaları takip etti.
Söz konusu gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştiren yapımcı Armağan Çağlayan, "Deniz salyasını temizleme çalışmalarının başlaması için tören yapılmış. Şaka gibi! Neyin töreni ki bu? Salyayı temizlemeye başlıyoruz töreni! Bravo!" ifadelerini kullandı.
"Temel atmama töreni yapanlara tek sözünüz olsaydı..."
Çağlayan'ın paylaşımına, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar yanıt verdi.
Söz konusu paylaşımı Twitter hesabından alıntılayan Birpınar, "Şehrinizde İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Temel ATMAMA töreni yapanlara tek bir sözünüz olmazsa müsilaj törenine hep birlikte gideriz maalesef... " dedi.
Şehrinizde İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Temel ATMAMA töreni yapanlara tek bir sözünüz olmazsa müsilaj törenine hep birlikte gideriz maalesef... @Armagan_caglaya https://t.co/dE6Zu8NMQK
Şehrinizde İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Temel ATMAMA töreni yapanlara tek bir sözünüz olmazsa müsilaj törenine hep birlikte gideriz maalesef... @Armagan_caglaya https://t.co/dE6Zu8NMQK— Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar (@Mbirpinar) June 8, 2021
İBB Başkanı İmamoğlu'nun Temel Atmama Töreni
Uzmanlar deniz salyası oluşumunu büyük oranda atıkların arıtılmadan denize boşaltılması ve buna bağlı oluşan kirliliğe bağlarken, İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Kasım 2019'da Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapımını durdurmuştu.