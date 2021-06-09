Gündem Bakan Yardımcısı Birpınardan müsilaj temizleme çalışmalarını eleştiren Armağan Çağlayana yanıt
POLİTİKA

Bakan Yardımcısı Birpınar'dan müsilaj temizleme çalışmalarını eleştiren Armağan Çağlayan'a yanıt

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi'nde oluşan müsilaj sorununu ortadan kaldırmak maksadıyla bugün çalışmalara başladı. Söz konusu gelişmeyi, "Deniz salyasını temizleme çalışmalarının başlaması için tören yapılmış. Şaka gibi!" ifadeleriyle eleştiren yapımcı Armağan Çağlayan'a, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar yanıt verdi. Birpınar, "Şehrinizde İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Temel Atmama Töreni yapanlara tek bir sözünüz olmazsa müsilaj törenine hep birlikte gideriz maalesef" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınardan müsilaj temizleme çalışmalarını eleştiren Armağan Çağlayana yanıt: Temel atmayanlara bir sözünüz olsa
Armağan Çağlayan

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Caddebostan sahilinde "Marmara hepimizin" sloganıyla başlatılan müsilajla ilgili deniz temizliği seferberliği programının ardından beraberindeki heyetle tekneyle denize açılarak çalışmaları takip etti.

Söz konusu gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştiren yapımcı Armağan Çağlayan, "Deniz salyasını temizleme çalışmalarının başlaması için tören yapılmış. Şaka gibi! Neyin töreni ki bu? Salyayı temizlemeye başlıyoruz töreni! Bravo!" ifadelerini kullandı.

"Temel atmama töreni yapanlara tek sözünüz olsaydı..."

Çağlayan'ın paylaşımına, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar yanıt verdi.

Söz konusu paylaşımı Twitter hesabından alıntılayan Birpınar, "Şehrinizde İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Temel ATMAMA töreni yapanlara tek bir sözünüz olmazsa müsilaj törenine hep birlikte gideriz maalesef... " dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Temel Atmama Töreni

Uzmanlar deniz salyası oluşumunu büyük oranda atıkların arıtılmadan denize boşaltılması ve buna bağlı oluşan kirliliğe bağlarken, İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Kasım 2019'da Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapımını durdurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar
OYNAT 00:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' kampanyası kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşuyor. Ankara'daki programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Birileri, bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için, şu gaflete bakın, 'temel atmama töreni' yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar' ifadelerini kullandı.

Osman Nuri Kabaktepe'den İBB'ye çağrı: Temel atmama törenlerini temel atma törenlerine çevirin
OYNAT 02:01
Osman Nuri Kabaktepe'den İBB'ye çağrı: Temel atmama törenlerini temel atma törenlerine çevirin
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, TVNET canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kabaktepe, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin, 'İstanbul'un ileri biyolojik arıtma tesisine ihtiyacı açık. Partimiz bu tesisi temel atma noktasına getirmişken yeni gelen CHP yönetimi, bu tesisin temelini atmadığı gibi 'temel atmama töreni' düzenledi. Buradan çağrı yapıyoruz; başta İBB olmak üzere, gelin hep birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öncülüğünde, 'temel atmama' törenlerini temel atma törenlerine çevirin.' ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'dan firmalara 'yeni eylem planı' uyarısı: Uymayanları kapatacağız kimse kusura bakmasın
GÜNDEM
Bakan Kurum'dan firmalara 'yeni eylem planı' uyarısı: Uymayanları kapatacağız kimse kusura bakmasın

Abone Ol Google News
Geceler daha aydınlık olacak

Geceler daha aydınlık olacak

Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gaz enerjiye dönüştü.
Rekabetler sahada kalsın

Rekabetler sahada kalsın

​Osman Nuri Kabaktepe dostluk maçında sahaya çıktı.
HDPli Sancardan ayrı aday isteyen Akşenere gözdağı: Şimdiden uyarıyoruz kimse HDPyi yok sayma gafletine kapılmasın

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

On günde 625 bin liralık vurgun

On günde 625 bin liralık vurgun

Dört inşaat işçisi ​ATM'deki yazılım açığını buldu.

​AK Parti, müsilajla ilgili kritik önerge verdi.
Dünya yıldızı Trabzonspor'da

Dünya yıldızı Trabzonspor'da

Trabzonspor için sözleşmesini feshetti.

Müzisyen film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olabilir.

​Dünyanın gözü önünde 8 binden fazla kişiyi katletmişti.

​Bir askerimiz şehit oldu 3 kişi hayatını kaybetti.

​Bakan Koca vaka haritasını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.