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Bakan Yerlikaya: 12 ilde düzenlenen operasyonda 217 ruhsatsız silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah kaçakçılığına yönelik Mersin, Samsun, Eskişehir, Aydın, Muğla, Sakarya, Çankırı, Artvin, Kahramanmaraş, Trabzon, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 217 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini açıkladı.

Halil Akkoç
14:46 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Bakan Yerlikaya, operasyondan görüntüleri paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyondan görüntüleri paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Silah kaçakçılığına yönelik Mersin, Samsun, Eskişehir, Aydın, Muğla, Sakarya, Çankırı, Artvin, Kahramanmaraş, Trabzon, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 217 ruhsatsız silah ele geçirildi"
ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, "Teröristlerle, zehir tacirleriyle, organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle nasıl mücadele veriyorsak silah kaçakçılarıyla da amansız bir mücadele içindeyiz" dedi.

Bakan Yerlikaya, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

İl Emniyet Müdürlüklerimiz ve İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından yapılan operasyonlarda:

Mersin’de 23, Samsun’da 129, Eskişehir’de 1, Aydın’da 3, Muğla’da 6, Sakarya’da 1, Çankırı’da 2, Artvin’de 1, Kahramanmaraş’ta 1, Trabzon’da 10, Bursa’da 25 ve İstanbul’da 15 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman polis ve kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."


#Ali Yerlikaya
#İstanbul
#Trabzon
#Bursa
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