Bakan Yerlikaya: 12 ilde düzenlenen operasyonda 217 ruhsatsız silah ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, operasyondan görüntüleri paylaştı.
Yerlikaya, "Teröristlerle, zehir tacirleriyle, organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle nasıl mücadele veriyorsak silah kaçakçılarıyla da amansız bir mücadele içindeyiz" dedi.
İl Emniyet Müdürlüklerimiz ve İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından yapılan operasyonlarda:
Mersin’de 23, Samsun’da 129, Eskişehir’de 1, Aydın’da 3, Muğla’da 6, Sakarya’da 1, Çankırı’da 2, Artvin’de 1, Kahramanmaraş’ta 1, Trabzon’da 10, Bursa’da 25 ve İstanbul’da 15 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Operasyonu gerçekleştiren kahraman polis ve kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."