Bakan Yerlikaya Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı yeni atamaları duyurdu

Emniyet Genel Müdürlüğü atama listesi 2023 Resmi Gazete'de yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan polis tayinleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Binlerce polis ve ailesini yakından ilgilendiren tayinler EGM'nin gerçekleştireceği işlemlerin ardından yayınlandı. Tayin sonuçları ile polis memuru, başpolis memuru, komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserlerin yeni çalışma yerleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile; Emniyet Genel Müdür Yardımcılıklarına, Mahmut Çorumlu, Ömer Urhal, Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı. EGM polis atama listesi sorgulaması Resmi Gazete ile öğrenilebiliyor. İşte, 2 Ağustos EGM polis atama isim listesi 2023 ve konu hakkında bilgiler.