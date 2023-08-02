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Bakan Yerlikaya Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı yeni atamaları duyurdu

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı başkanlık ve daire başkanlıklarına yapılan atamaları açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet teşkilatımızın her kademesindeki arkadaşlarımızla canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

16:26 . 2/08/2023 الأربعاء
AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni atamaların ülkeye hayırlı olmasını diledi.


Bakan Yerlikaya,
"Yeni görevlerine atanan mesai arkadaşlarıma başarılar dilerim. Ülkemizin huzur ve güvenliği önceliğimizdir. Emniyet teşkilatımızın her kademesindeki arkadaşlarımızla canla başla çalışmaya devam edeceğiz"
dedi.

Atamalar

Yerlikaya'nın paylaşımına göre, Isparta Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, İzmir Polis Moral Eğitim Merkezi Müdür Vekili Süleyman Karadeniz Özel Harekat Başkanı, Polis Başmüfettişi Resul Kabataş İstihbarat Başkan Vekili, Strateji Geliştirme Daire Başkan Vekili Tolga Yılmaz Asayiş Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Asım Dursun Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Mehmet Çatal Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Mustafa Serkan Sabanca Dış İlişkiler Daire Başkanı, Kırıkkale Emniyet Müdürü Fahri Bulut Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı Maksut Yüksek Güvenlik Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Tamer Taş Koruma Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Tuncay Ankara Kriminal Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Asım Bulat Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Seylan Demir Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı Ergün Dağıstanlı Terörle Mücadele Daire Başkanı oldu.


EGM polis atama isim listesi 2023 Resmi Gazete'de!
EGM polis atama isim listesi 2023 Resmi Gazete'de!

Emniyet Genel Müdürlüğü atama listesi 2023 Resmi Gazete'de yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan polis tayinleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Binlerce polis ve ailesini yakından ilgilendiren tayinler EGM'nin gerçekleştireceği işlemlerin ardından yayınlandı. Tayin sonuçları ile polis memuru, başpolis memuru, komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserlerin yeni çalışma yerleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile; Emniyet Genel Müdür Yardımcılıklarına, Mahmut Çorumlu, Ömer Urhal, Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı. EGM polis atama listesi sorgulaması Resmi Gazete ile öğrenilebiliyor. İşte, 2 Ağustos EGM polis atama isim listesi 2023 ve konu hakkında bilgiler.


#Emniyet Genel Müdürlüğü
#İçişleri Bakanlığı
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