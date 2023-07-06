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Bakan Yerlikaya 'FETÖ’ye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor' diyerek duyurdu: 130 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziran ayında terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen 513 operasyonda, 748 kişinin gözaltına alındığını, 130'unun tutuklandığını açıkladı.

09:16 . 6/07/2023 Perşembe
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, haziran ayında FETÖ’ye yönelik 513 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.


Yerlikaya,
"Geçen ay kendi halkına silah sıkan, eli kanlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda; 748 şahıs gözaltına alındı, 130 şahıs tutuklandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ’ye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Jandarmamızı ve Emniyetimizi tebrik ediyorum. Terör örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek"
ifadelerini kullandı.







#İçişleri Bakanlığı
#FETÖ
#terör
1 saat önce
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