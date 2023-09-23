Bakan Yerlikaya 'her an enselerindeyiz' diyerek duyurdu: Göçmen kaçakçılığı yapan 85 organizatör yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların saha tarama çalışmalarına devam ettiğini, an itibari ile herhangi bir olumsuz durumun olmadığını açıkladı.