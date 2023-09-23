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Bakan Yerlikaya 'her an enselerindeyiz' diyerek duyurdu: Göçmen kaçakçılığı yapan 85 organizatör yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Muğla, İzmir, Çanakkale ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 85 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, 64'ünün tutuklandığını duyurdu.

Seda Ekinci
15:51 . 23/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Muğla, İzmir, Çanakkale ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 85 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, 64'ünün tutuklandığını duyurdu.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

İl Jandarma Komutanlıklarımızın Muğla, İzmir, Çanakkale ve Tekirdağ'da düzenledikleri operasyonlarda 85 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 64’ü tutuklandı. 21'ine adli kontrol kararı verildi.


Muğla İl Jandarma Komutanlığımızın düzenlediği operasyonda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunların 35'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi.


İzmir İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarımızca düzenlenen İHA destekli operasyonda 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 19'u tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. 3 şahsın da tutuksuz yargılanması devam edecek.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığımızca düzenlenen operasyonda 14 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 8'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 4 şahsın da tutuksuz yargılanması devam edecek.


Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığımızca düzenlenen operasyonda ise 3 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine göz açtırmıyoruz. her an enselerindeyiz. Düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.






#Ali Yerlikaya
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#operasyon
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