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Bakan Yerlikaya 'Mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor' diyerek duyurdu: Uyuşturucu operasyonunda bir gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van Özalp ilçesinde 2 ton 90 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildiğini ve 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

15:25 . 25/07/2023 Salı
DHA
2 ton 90 kilogram olan toz esrar maddesi ele geçirildi.

2 ton 90 kilogram olan toz esrar maddesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da operasyonla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.


Yerlikaya,
"Van Özalp ilçemizde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik ve Özel Harekat unsurlarıyla 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığına bağlı görevlilerin müşterek yaptığı çalışmada; daralı ağırlığı 2 ton 90 kilogram olan toz esrar maddesi ele geçirildi. 1 şahıs gözaltına alındı. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek"
dedi.





#İçişleri Bakanlığı
#Van
#Özalp
#Ali Yerlikaya
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