Bakan Yerlikaya 'Mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor' diyerek duyurdu: Uyuşturucu operasyonunda bir gözaltı

"Van Özalp ilçemizde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik ve Özel Harekat unsurlarıyla 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığına bağlı görevlilerin müşterek yaptığı çalışmada; daralı ağırlığı 2 ton 90 kilogram olan toz esrar maddesi ele geçirildi. 1 şahıs gözaltına alındı. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek"