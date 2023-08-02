Bakan Yerlikaya'dan yeni atanan Emniyet mensuplarına tebrik: Canla başla çalışmaya devam edeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değiştirildi. Bakan Yerlikaya, yeni görevlerine atanan personeli tebrik etti.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğümüzde atamaları gerçekleşen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz”
ifadelerini kullandı.
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2 saat önce