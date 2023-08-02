|
Gündem

Bakan Yumaklı ASEAN Ankara Grubu büyükelçileri ve maslahatgüzarlarını kabul etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin konumunun, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin tarımsal ürünlerinin Afrika'nın kuzeyinden Avrupa'ya ulaştırılması konusunda çok önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, 'Türkiye, tarım alanındaki yüksek üretim kapasitesi ve bilgi birikimiyle de ASEAN'a önemli katma değer sağlayabilecek özelliklere sahiptir.' değerlendirmesinde bulundu.

15:35 . 2/08/2023 Çarşamba
AA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yumaklı, ASEAN Ankara Grubu büyükelçileri ve maslahatgüzarları ile bir araya geldi.


Yumaklı, Bakanlıkta yapılan görüşmede, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde gösterdikleri dayanışma ve yardımlar için ASEAN Ankara Grubu ülkelerine teşekkür etti.


Asya'nın dünyada önemli bir bölge haline geldiğine işaret eden Yumaklı, "Asya bölgesiyle ilişkilerimizin ekonomiden bilim ve teknolojiye, gıda ve tarımdan turizme, eğitimden kültür ve sanata kadar her alanda geliştirilmesini bir dış politika önceliği olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, ASEAN'ın 50'nci yıl dönümünde Türkiye'nin "Sektörel Diyalog Ortaklığı" statüsü elde etmesinin anlamlı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:


"ASEAN ülkeleri için üç kıtaya ulaşımın anahtarı olan Türkiye, halklarımızın refahını ve mutluluğunu etkileyen her konuda ASEAN'ın doğal ortağıdır. Ülkemizin müstesna konumu, ASEAN ülkelerindeki tarımsal ürünlerinin Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyaya ulaştırılması konusunda çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Türkiye, tarım alanındaki yüksek üretim kapasitesi ve bilgi birikimiyle de ASEAN'a önemli katma değer sağlayabilecek özelliklere sahiptir."

Türkiye'nin Sektörel Diyalog Ortaklığı kapsamında hazırladıkları "Türkiye ile ASEAN Ülkeleri Arasında Tarım Sektöründe İklim Değişikliğine Uyum Konusunda İşbirliği Fırsatlarını Tanıtmak İçin Deneyim Paylaşımı Projesi" önerisini ASEAN sekretaryasına sunduklarını bildiren Yumaklı, projeyle iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı Bakanlık ile ASEAN üyesi ülkeler arasında iş birliği olanaklarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.


Bakan Yumaklı, gelecek dönemde ASEAN ülkeleriyle tarım ve ormancılık alanındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik teknik iş birliğine hazır olduklarını da sözlerine ekledi.



#İbrahim Yumaklı
#Tarım ve Orman Bakanı
#ASEAN
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Defne yapağını yakarsanız bakın neler oluyor! Mucizevi sır karşısında donup kalacaksınız