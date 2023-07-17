Bakan Yumaklı Çanakkale’deki orman yangınlarının devam ettiği bölgeye gidiyor

"Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular, Musaköy, Özbek ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangını rüzgarın etkisiyle şiddetini artırmıştır, havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak köyleri ile Damyeri mevkiinde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir. 112 ve UMKE Sağlık personelleri köylerde sağlık hizmetine devam etmektedir"