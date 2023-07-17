Bakan Yumaklı Çanakkale’deki orman yangınlarının devam ettiği bölgeye gidiyor

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çanakkale'ye gidiyor.
Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre yangın havadan 17 helikopter ve 8 uçak, karadan da 112 arazöz, 14 iş makinesi ve çok sayıda personelle alevler söndürülmeye çalışılıyor.
Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.
Çanakkale'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Çanakkale'nin merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde, dün saat 16.30 sıralarında çıkıp, ormana sıçrayan yangında söndürme çalışmaları sürerken Kemel, Kurşunlu ve Dörtyol köylerinin ardından Kayadere, Işıklar ve Mareşal Fevzi Çakmak köyleri ile Damyeri mevkiinde yaşayanların da alevlerin yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla tahliyelerine karar verildi.