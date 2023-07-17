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Bakan Yumaklı Çanakkale’deki orman yangınlarının devam ettiği bölgeye gidiyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de dünden beri süren orman yangının olduğu bölgeye gidiyor. 24 saattir kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle 6 köyün boşaltılacağı bildirildi.

18:03 . 17/07/2023 Pazartesi
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çanakkale'ye gidiyor.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çanakkale'ye gidiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre yangın havadan 17 helikopter ve 8 uçak, karadan da 112 arazöz, 14 iş makinesi ve çok sayıda personelle alevler söndürülmeye çalışılıyor.



Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.



Çanakkale'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde, dün saat 16.30 sıralarında çıkıp, ormana sıçrayan yangında söndürme çalışmaları sürerken Kemel, Kurşunlu ve Dörtyol köylerinin ardından Kayadere, Işıklar ve Mareşal Fevzi Çakmak köyleri ile Damyeri mevkiinde yaşayanların da alevlerin yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla tahliyelerine karar verildi.


Çanakkale Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada,
"Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular, Musaköy, Özbek ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangını rüzgarın etkisiyle şiddetini artırmıştır, havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak köyleri ile Damyeri mevkiinde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir. 112 ve UMKE Sağlık personelleri köylerde sağlık hizmetine devam etmektedir"
denildi.



#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Çanakkale
#orman yangını
17 dakika önce
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