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Bakan Yumaklı duyurdu: 2 bölgede daha yangın kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı duyurdu: 2 bölgede daha yangın kontrol altına alındı

17:335/07/2025, Cumartesi
G: 5/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İki bölgeden daha sevindirici haber geldi.
İki bölgeden daha sevindirici haber geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’nin üç farklı noktasında çıkan orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Antalya’nın Muratpaşa ilçesi ile Çanakkale’nin Lapseki ilçesindeki yangınların tamamen kontrol altına alındığını belirten Bakan Yumaklı, Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki yangına ise müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X hesabından yaptığı son paylaşımda, Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.


Bakan Yumaklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Antalya / Muratpaşa, Çanakkale / Lapseki yangınlarında tamamen kontrol sağlanmıştır. Hatay / Dörtyol’daki yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadelemiz sürüyor.”


Bakanlık ekiplerinin bölgelerde yoğun şekilde çalıştığını belirten Yumaklı, yangınların söndürülmesi için hem havadan hem de karadan tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.



Yetkililer, özellikle sıcak havalarda ormanlık alanlarda ateş yakmamaları ve yangın riski taşıyan davranışlardan kaçınmaları konusunda bir kez daha uyarıyor...


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