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Bakan Yumaklı duyurdu: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’deki orman yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

20:25 . 18/07/2023 Salı
AA
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde, geride kalan gün saat 16.30 sıralarında örtü yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler, 7 helikopter, 4 uçak, 1 komuta aracı kamu ve özel sektör ait iş makineleri yönlendirildi. Havanın kararmasının ardından 1 gece görüşlü yangın söndürme helikopteri gece boyunca yanan alevlere müdahale etti.

İkinci gün yangın büyüdü

Dün, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan etkin müdahale yeniden başladı. Alevlere,13 helikopter 5 uçak 60 arazöz 19 su ikmal aracı ve 543 personelle müdahale edildi. İkinci günde saatteki hızı 70 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle yangın büyüdü.

Bakan Yumaklı duyurdu: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgeye gelerek havadan yangını inceledi ve Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Çanakkale Orman Bölge Müdür Enver’den bilgi aldı. Bakan Yumaklı, yangından etkilenen alanlarda incelemede bulundu. Bakan Yumaklı, Çanakkale’deki orman yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmaların devam ettiğini açıkladı.



#İbrahim Yumaklı
#Çanakkale
#Tarım ve Orman Bakanlığı
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