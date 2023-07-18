Bakan Yumaklı duyurdu: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında

Çanakkale'de 37 saattir devam eden orman yangınındaki son durum görüntülendi. Kızılkeçili köyü yakınlarında önceki gün saat 16.31'de başlayan yangına müdahale gün doğumuyla helikopter ve uçaklarla yoğunlaştı. Yangın bölgesine 6 uçak, 15 helikopter, 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personelle müdahale ediliyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.