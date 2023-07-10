Bakan Yumaklı: Düzce'de sel riski şuan söz konusu değil

"Hem makine ekipman hem de çalışanlar itibarıyla eksiğimiz yok, fazlamız var. An itibarıyla Düzce için yağış anlamında beklediğimiz risk söz konusu değil. Beklentimiz Doğu Karadeniz. AFAD koordinasyonunda gereken yapılıyor. DSİ'nin Yeşil Karıncaları sahada, hep de olacaklar. Bu süreç içinde etkilenen çiftçilerimize, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Sel ve taşkınlarla ilgili afetlerde herhangi bir şekilde Ziraat Bankası ve Tarım kooperatiflerine olan borçlarla ilgili ekstra yapılacak bir şey yok. Kararname var, önden Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat var. Çiftçiler borçlarını başvuru yaptıkları takdirde erteleyebilecek."