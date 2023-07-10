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Bakan Yumaklı: Düzce'de sel riski şuan söz konusu değil

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde sel taşkınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "An itibarıyla Düzce için yağış anlamında beklediğimiz risk söz konusu değil" dedi.

14:43 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde sel taşkınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı,
"Düzce'de sel riski şuan söz konusu değil"
ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şöyle:

"Hem makine ekipman hem de çalışanlar itibarıyla eksiğimiz yok, fazlamız var. An itibarıyla Düzce için yağış anlamında beklediğimiz risk söz konusu değil. Beklentimiz Doğu Karadeniz. AFAD koordinasyonunda gereken yapılıyor. DSİ'nin Yeşil Karıncaları sahada, hep de olacaklar. Bu süreç içinde etkilenen çiftçilerimize, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Sel ve taşkınlarla ilgili afetlerde herhangi bir şekilde Ziraat Bankası ve Tarım kooperatiflerine olan borçlarla ilgili ekstra yapılacak bir şey yok. Kararname var, önden Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat var. Çiftçiler borçlarını başvuru yaptıkları takdirde erteleyebilecek."


Bakanlık saha çalışmalarını sürdürüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sel felaketinden etkilenen illerde AFAD'ın koordinasyonunda DSİ'nin 364 iş makinesi-ekipman ve 675 personeli, OGM'nin 174 iş makinesi-ekipman ve 688 personeli olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı toplam 538 iş makinesi-ekipman ve 1363 personel ile sahada çalışmalarını sürdürüyor. DSİ'nin "Yeşil Karıncalar" diye adlandırılan iş makinaları da taşkın yerlerinde etkin şekilde görev alıyor.






#Düzce
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#sel
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