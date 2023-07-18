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Bakan Yumaklı: Hatay Belen’deki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay Belen'deki orman yangını ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Yumaklı Hatay, Belen’deki orman yangını kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

11:26 . 18/07/2023 Salı
DHA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Bakan Yumaklı'nın açıklaması şöyle;
Hatay, Belen’deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.

Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Orman teşkilatımız başta olmak üzere alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkürler.

Yeşil vatan size minnettar.



Hatay'ın Belen ilçesinde, iki gün önce yangın çıkmış ekipler müdahale etmişti.

Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkisinde 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateş ormana sıçramış, yangın nedeniyle Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallerindeki vatandaşlar tedbiren tahliye edilmişti. Yangına yol açan 2 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden biri tutuklanmıştı.

Hatay’da orman yangını: Evlere de sıçradı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Hatay’da orman yangını: Evlere de sıçradı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Hatay’ın Belen ilçesinde, yerleşim yerine yakın bir bölgede başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Birkaç eve sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle bölgede 3 evin yandığı ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Belen'deki orman yangınına; 9 uçak 21 helikopter 59 arazöz 375 personel sevk edildi. Ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı. Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ise 3 evin yandığını söylerken yangın bölgesine yakın vatandaşların evlerini tahliye etmesi gerektiği çağrısında bulundu. Öte yandan Gülpınar ve Soğukoluk Mahallesi'nin tedbir amaçlı tahliye edildiği öğrenildi.


 

#İbrahim Yumaklı
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