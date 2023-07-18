Bakan Yumaklı: Hatay Belen’deki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
Orman teşkilatımız başta olmak üzere alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkürler.
Yeşil vatan size minnettar.
Hatay'ın Belen ilçesinde, iki gün önce yangın çıkmış ekipler müdahale etmişti.
Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkisinde 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateş ormana sıçramış, yangın nedeniyle Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallerindeki vatandaşlar tedbiren tahliye edilmişti. Yangına yol açan 2 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden biri tutuklanmıştı.