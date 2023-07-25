Bakan Yumaklı: Kemer'deki orman yangını için 11 uçak 22 helikopter 62 arazöz ve 512 personel sevk edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Kemer’deki orman yangınına 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz ve 512 personel sevk edildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Antalya Kemer’deki orman yangınına 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz ve 512 personel sevk edildi. Yangının başladığı ilk andan itibaren ’Ormanın Kahramanları’ cansiparane bir mücadele veriyor. Havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor"
ifadelerine yer verdi.
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4 saat önce