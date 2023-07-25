Bakan Yumaklı: Kemer'deki orman yangını için 11 uçak 22 helikopter 62 arazöz ve 512 personel sevk edildi

"Antalya Kemer’deki orman yangınına 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz ve 512 personel sevk edildi. Yangının başladığı ilk andan itibaren ’Ormanın Kahramanları’ cansiparane bir mücadele veriyor. Havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor"