Bakan Yumaklı: Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı

Üç ilde peş peşe çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürerken bakanlar da yangın gölgesine giderek çalışmaları yerinde takip etti. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, gün içinde çıkan 19 orman yangınından 16'sının kontrol altına alındığını, Hatay, Mersin ve Çanakkale'dekilere müdahalenin sürdüğünü bildirirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.