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Bakan Yumaklı: Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'deki orman yangını, 19 saat sonra kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Gülnar’daki orman yangını kontrol altına alındı. Hatay Belen, Çanakkale, Adana Karaisalı ve Mersin Mezitli’deki yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız sürüyor” dedi.

12:55 . 17/07/2023 الإثنين
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Mersin'in Gülnar ilçesi Kavakoluğu Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangını, bugün saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı.


Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Twitter’dan yaptığı açıklamada,
“Mersin, Gülnar’daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Hatay Belen, Çanakkale, Adana Karaisalı ve Mersin Mezitli’deki yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız sürüyor”
ifadelerini kullandı.








#Tarım ve Orman Bakanlığı
#İbrahim Yumaklı
#Mersin
#yangın
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