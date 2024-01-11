Bakan Yumaklı: Son 21 yılda 625 hidroelektrik santrali hizmete aldık

İstanbul'a yeni bir metro hattına daha kavuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda artık test ve devreye alma çalışmalarına başladıklarını belirterek, projenin ne zaman hizmete alınacağını duyurdu. Yedi istasyonun olduğu Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'yla günde bir milyon yolcu seyahat edebilecek.