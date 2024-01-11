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Bakan Yumaklı: Son 21 yılda 625 hidroelektrik santrali hizmete aldık

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin enerji sektöründeki başarılarına dikkat çekerek, "Son 21 yılda 625 hidroelektrik santrali hizmete aldık. Üretim kapasitemizi 45 milyar kilovatsaatten 112 milyar kilovatsaate çıkardık" açıklamasında bulundu.

14:04 - 11/01/2024 Perşembe
DHA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Sürdürülebilir enerji politikaları ülke genelindeki enerji üretimini önemli ölçüde artırdı. Böylelikle Türkiye'nin enerji bağımsızlığına da katkı sağlıyor.


Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,
"Son 21 yılda 625 hidroelektrik santrali hizmete aldık. 45 milyar kilovatsaat olan üretim kapasitemizi 112 milyar kilovatsaat seviyesine yükselttik"
dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Son 21 yılda 625 hidroelektrik santrali hizmete aldık. 45 milyar kilovatsaat olan üretim kapasitemizi 112 milyar kilovatsaat seviyesine yükselttik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı enerjinin yüzyılı yapacağız"
dedi.





#Tarım ve Orman Bakanlığı
#İbrahim Yumaklı
#hidroelektrik santralleri
21 saat önce
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