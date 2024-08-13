Bakan Yumaklı: Türkiye Yunanistan'daki orman yangınına müdahale ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın 35 kilometre kuzeyindeki Varnava köyünde pazar günü çıkan orman yangını giderek yayılıyor.
Türkiye'den destek
Türkiye'den destek
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yunanistan'daki orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Yumaklı,
“Ateş kuşları komşumuzdaki alevleri söndürmek için göklerde. Yunanistan'da devam eden orman yangınına müdahale amacıyla 2 uçak ve 1 helikopterimiz sabah saatlerinde havalandı.
‘Ormanlar dünyanın ortak mirasıdır' düsturuyla görev yapan mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle komşumuz Yunanistan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum”
ifadelerine yer verdi.
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15 saat önce