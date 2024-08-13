Bakan Yumaklı: Türkiye Yunanistan'daki orman yangınına müdahale ediyor

Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan, Türkiye'nin yardım teklifini kabul etti. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Atina'da devam eden yangınlarla mücadele kapsamında iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopterin gönderilmesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.