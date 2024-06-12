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Bakan Yumaklı'dan Adana'da hijyen kurallarına uymayan işletmeye dair açıklama: Etler imha edildi işletme kapatıldı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Adana'nın Seyhan ilçesindeki gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan işletmenin kapatıldığını bildirdi. Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Yumaklı, ''İşletmeye cezai işlem uygulandı. Hijyen standartlarına aykırı kesildiği tespit edilen etler imha edildi. Olumsuz koşullarda gıda satışı yapıldığı belirlenen işletme kapatıldı. Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadık, açtırmayacağız'' dedi.

15:47 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:47 - 12/06/2024 Çarşamba
AA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işletmede gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan görüntülerin asla kabul edilebilir olmadığını belirtti.



Konuyla ilgili Seyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığını aktaran Yumaklı, "İşletmeye cezai işlem uygulandı. Hijyen standartlarına aykırı kesildiği tespit edilen etler imha edildi. Olumsuz koşullarda gıda satışı yapıldığı belirlenen işletme kapatıldı. Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadık, açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.


Adana'da bir kasap dükkanı önünde koyunların kesildiği görüntüler sosyal medyada yer almıştı.


#Ceza
#Gıda Güvenilirliği
#Hijyen
#İbrahim Yumaklı
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