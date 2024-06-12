Bakan Yumaklı'dan Adana'da hijyen kurallarına uymayan işletmeye dair açıklama: Etler imha edildi işletme kapatıldı

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir işletmede gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan görüntüler asla kabul edilebilir değildir.



Konuyla ilgili olarak Seyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından başlatılan soruşturma kapsamında;

- İşletmeye cezai işlem uygulandı…