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Bakan Yumaklı'dan şehit olan orman işleme şefi için taziye mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kütahya’da meydana gelen 30 Ağustos’taki yangında yaralanan orman işleme şefinin şehit olduğunu bildirdi. Bakan Yumaklı, şehit olan orman işleme şefi için sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayınladı.

09:59 . 1/09/2023 Cuma
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kütahya’da meydana gelen 30 Ağustos’taki yangında yaralanan orman işleme şefinin şehit olduğunu bildirdi.

Şehit Murat Yıldırım

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kütahya’da meydana gelen 30 Ağustos’taki yangında yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman işletme şefi kardeşimiz Murat Yıldırım’a Allah rahmet eylesin Kabri nur, mekânı cennet olsun. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum” ifadelerine yer verdi.



Bakan Yumaklı Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama yaptı
Bakan Yumaklı Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama yaptı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkezde çıkan orman yangını bölgesine gelerek burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "Yangın saat Danyeli mevkiinde 11.39 itibarıyla başladı. Birkaç evin olduğu bir yerleşim yerinin yanındaki araziden çıktığını tespit ettik. Rüzgarın etkisiyle maalesef yayıldı. Şu anda kuş uçuşu yaklaşık 15.1 km'lik bir hattı, 6 saat gibi kısa bir sürede kat etti. Bütün güçlerimizi yerleşim yerlerimizi korumaya odaklamış durumdayız. En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor. Devlet hastanesi ve üniversite teyakkuz halinde ama herhangi bir boşaltma söz konusu değil. 9 köy için tedbir alındı. Bunlardan 6'sı boşaltıldı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Rüzgar ve nem seviyesi gündüz olduğu gibi zorlayıcı değil. Sabah 6'dan itibaren artış söz konusu olacak. Gece olması sebebiyle yere inemeyen uçaklarımız var ancak 4 gece görüş helikopteriyle mücadeleye devam ediyoruz. 1500'e yakın personel çalışıyor. Gündüz açıklamış olduğumuz hava araçları yine mücadeleye katılacaklar. Çanakkale-Çan yolu kapalı, boğaz tek yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Ancak sabahın ilk saatlerinde çift yönlü olarak ulaşıma kapatılmış olacak." dedi.


#İbrahim Yumaklı
#Tarım ve Orman Bakanı
#taziye
#şehit
22 dakika önce
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