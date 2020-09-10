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Gündem Bakan Zehra Zümrüt Selçuk bildirdi Kamu Personeli Danışma Kurulu 15 Eylülde toplanacak
POLİTİKA

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk bildirdi: Kamu Personeli Danışma Kurulu 15 Eylül'de toplanacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPDK'nın koronavirüs salgını döneminde kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan toplantının gündeminin “Covid-19 salgını döneminde kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi” olarak belirlendiğini ifade etti. Bakan Selçuk, toplantıya Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanlıklarının yetkilileri, Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen ve KESK temsilcileri ile hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının katılacağını belirtti.

KPDK, kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu idareleri arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi, kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi için toplanacak. Toplantı, pandemi sürecinde tedbirlere uygun olarak gerçekleşecek. Salonda sosyal mesafe kurallarına uygun bir oturma düzeni olacak, temizlik ve maske kurallarına göre de önlemler alınacak.


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