Bakanı Akar'dan şehit askerler için taziye mesajı

CHP'li Özel: İmamoğlu'na saygısızlık yapan bakanları 81 ilde gezdirmeyiz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de yaptığı basın toplantısında bakanları tehdit etti. Akıllı Şehirler ve Belediyeler kongresinde bakanların Kanal İstanbul'la ilgili yaptıkları açıklamalara tepki gösteren Özel, 'Bir kişinin seçtikleri, 11 milyonun seçtiklerine laf söylemez. İmamoğlu'na yapılan saygısızlık, 16 milyon İstanbulluya yapılmıştır. Onları 81 ilde gezdirmeyiz, konuşturmayız' dedi.