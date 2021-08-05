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ANTALYA

Bakanlar afet bölgesinde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Antalya'da ortak basın toplantısı düzenliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakanlar afet bölgesinde
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Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugün beş ilde 14 farklı noktada yangınla mücadele ediyoruz. Bazı cephelerde kontrol sağlanmış, soğutma çalışmaları başladı. Bazı cephelerde kontrol altına çabaları devam ediyor. Bugün düne göre daha iyi noktadayız.

Her noktada ekiplerimiz itfaiyelerimizden tutun orman çalışmalarına, emniyetimizin TOMA'sına kadar hepsi anında müdahale ediyor.

Bugün havadan ve karadan 1832 araçla yangına müdahale ettik. 6511 kişi sahada yangınla mücadele etti.

Yarın rüzgar hızını kesecek. Yarın inşallah kontrol altına almayı umuyoruz. Vatandaşımızın yaralarını sarmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

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