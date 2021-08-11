Bakanlar yangın bölgesinden sel bölgesine geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sel bölgesinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemede bulundu, kurtarma çalışmalarına katıldı.

İlçeye gelen Bakan Soylu, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu, mahsur kalan vatandaşların tahliyesi çalışmalarını takip ederek, vatandaşlarla görüştü.

OYNAT 00:38 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemede bulundu, kurtarma çalışmalarına katıldı. İlçeye gelen Bakan Soylu, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu, mahsur kalan vatandaşların tahliyesi çalışmalarını takip ederek, vatandaşlarla görüştü. Öte yandan sel suları nedeniyle ilçe merkezinde daha önce tahliye edilen 8 katlı bina çöktü. Boşaltılan 8 katlı başka bir binanın da büyük bölümünde hasar oluştu.



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Öte yandan sel suları nedeniyle ilçe merkezinde daha önce tahliye edilen 8 katlı bina çöktü. Boşaltılan 8 katlı başka bir binanın da büyük bölümünde hasar oluştu.

Evlerinde mahsur kalan vatandaşların AFAD, UMKE, jandarma ve belediye ekiplerince tahliye çalışmaları sürüyor. Kurtarma helikopteriyle de bölgede çalışmalara havadan destek veriliyor.

FOTOĞRAF 6 Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi, aşırı yağmur yağışı neticesinde Ezine Çayı’nın taşmasıyla sele teslim oldu. Sel sularının tüm ilçe merkezini kapladığı Bozkurt’ta çok sayıda araç sel suları ile denize sürüklenirken, bazı araçlar ise sokak aralarında yığınlar oluşturdu. Sel sularının vurduğu çok sayıda ev ve iş yeri ise kullanılamaz hale geldi. Selin getirdiği çamur katmanı ve suların iş yerleri ile evleri doldurduğu ilçe merkezi adeta savaş alanına döndü. Evlerin çatılarına ve sığındıkları yerlerde mahsur kalan insanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü ilçede, sel sularına kapılan 5 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi savaş alanına döndü Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde Bozkurt ilçesi sular altında kaldı. İlçede sel sularına kapılan 5 kişi hayatını kaybederken, selde sürüklenen ağaçlar ve zarar gören binalar ile savaş alanına döndü.

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Bakan Kurum da Bartın'a gitti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak üzere sel felaketinin yaşandığı Bartın’a geldi.

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Bartın’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sel ve taşkınlara neden oldu. 9 köprü ve 9 menfezin yıkıldığı kentte bazı ev ve işyerlerini su basarken Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde 3 kişinin yaşadığı bir ev sel sularıyla yıkıldı. Yıkılan evdeki 3 kişiden 2’si sağ olarak kurtulurken 85 yaşındaki Arife Ünal sel sularına kapılarak kayboldu. Bakan Kurum sel afetinin yaşandığı bölgelerde yaptığı incelemeler kapsamında Akörensöküler köyüne gelerek burada kayıp kadının bulunmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Kurum evi yıkılan aile ile de görüşerek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Kurum devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ve 85 yaşındaki kayıp Arife Ünal’ın bulunması için ekiplerin 24 saat esasına dayalı çalıştığını söyledi.