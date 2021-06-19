Bakanlık '2021 Kurban Rehberi'ni yayımladı

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde, kurbanlık hayvanların sevklerinde, alımında, satımında, kesiminde ve kurban etinin muhafazasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile Hayvan Kayıt Sistemi (TÜRKVET) mobil uygulaması hakkında vatandaşın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan '2021 Yılı Kurban Rehberi' güncellendi.

Sağlıklı hayvanların belirgin görünüşleri, kurbanlıkların özellikleri ve yaş tayini için bilgilerin yer aldığı rehbere göre, kurban edilebilmesi için koyun ve keçinin 1, sığır ve mandanın 2, devenin ise 5 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

Altı ayını tamamlayan koyun da 1 yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebiliyor.

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'ÖNCELİKLE ERKEK HAYVANLAR'

Kurbanlık seçiminde dikkat edilecek konulara dikkat çekilerek, sığır ve manda ile koyun ve keçinin küpesinin olup olmadığına bakılmasının önemi vurgulandı. Çok zayıf, gebe ya da yeni doğum yapmış hayvanların alınmamasına dikkat çekilerek, "Hayvanın kılları düzgün ve parlak, bakışları ve dış görünümü canlı olmalı. Yüksek ateş, salyası ve gözde akıntısı olmamalı. Pis kokulu ishali ve burun akıntısı olmamalı. Öksürük ve nefes darlığı yaşamamalı. Çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olmamalı. Yara, şişlik ve ödemi olmamalı. Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmeli" denildi.

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Kurbanlıkların, onay belgeli ve belirlenmiş yerlerde kesilmesi gerektiği belirtilen rehberde cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık kesimi yapılmaması istendi.

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