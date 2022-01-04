Gündem Bakanlık 2022de muhtemel orman yangınlarıyla mücadeleye hazır
ANKARA

Bakanlık 2022'de muhtemel orman yangınlarıyla mücadeleye hazır

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, "2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale süreci Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılmıştır." denildi.

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Haber Merkezi DHA
Bakanlık 2022de muhtemel orman yangınlarıyla mücadeleye hazır
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Tarım ve Orman Bakanlığının Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 2022'de orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla, 5 amfibik uçak, 5 büyük tanker uçak, 10 küçük tanker uçak ve 55 helikopterin kiralanmasına yönelik ihale süreci, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) başlatıldı.

Uçak tedarik edilecek

5 amfibik uçak satın alınması için SSB ile çalışmaların devam ettiği kaydedilen paylaşımda, "Amfibik yangın söndürme uçaklarının sipariş üzerine üretilen özel uçaklar olması sebebiyle, uçaklar tedarik edilene kadar kiralama usulüyle hizmet alınmaya devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

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