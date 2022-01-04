Bakanlık 2022'de muhtemel orman yangınlarıyla mücadeleye hazır

Tarım ve Orman Bakanlığının Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 2022'de orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla, 5 amfibik uçak, 5 büyük tanker uçak, 10 küçük tanker uçak ve 55 helikopterin kiralanmasına yönelik ihale süreci, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) başlatıldı.

Uçak tedarik edilecek

5 amfibik uçak satın alınması için SSB ile çalışmaların devam ettiği kaydedilen paylaşımda, "Amfibik yangın söndürme uçaklarının sipariş üzerine üretilen özel uçaklar olması sebebiyle, uçaklar tedarik edilene kadar kiralama usulüyle hizmet alınmaya devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

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