Gündem Bakanlık 50 genci Sarıkamış anmasına Doğu Ekspresi ile götürecek
POLİTİKA

Bakanlık 50 genci Sarıkamış anmasına Doğu Ekspresi ile götürecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı' kapsamında 50 genci 'Doğu Ekspresi' treni ile etkinliklere götüreceklerini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Bakanlık 50 genci Sarıkamış anmasına Doğu Ekspresi ile götürecek
Doğu Ekspresi

Bakan Kasapoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Doğu Ekspresi, bu defa Sarıkamış şehitlerimizi anma etkinliklerine doğru hareket ediyor. Bizlere eşlik etmek isteyen 50 gencimizi de bu tarihi yolculuğa davet ediyorum. '#BizHepAynıİzdeyiz' etiketine yaşadığınız şehri yazmanız yeterli" ifadelerini kullandı.

Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı
GÜNDEM
Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı

'Turistik Doğu Ekspresi' sezon seferlerine başladı
FOTOĞRAF 8
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Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 döneminin ilk seferini gerçekleştirmek üzere Ankara Tren Garından hareket etti. Yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars hattında önemli tarihi ve kültürel şehirlerin de görülmesine olanak sağlıyor.
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Bu yıl Turistik Doğu Ekspresi, Ankaradan 12 Aralık 2022 ile 20 Mart 2023, Karstan ise 14 Aralık 2022 ile 22 Mart 2023 tarihleri arasında işleyecek. Turistik Doğu Ekspresi Ankaradan pazartesi, çarşamba, cuma; Karstan çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek.
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86 SEFERDE, 13 BİN 760 YOLCU TAŞINACAKTuristik Doğu Ekspresi, 1.300 kilometrelik Ankara-Kars parkurunu 31 saatte, Kars-Ankara parkurunu ise 30 saatte tamamlıyor. Turistik Doğu Ekspresi ile 2022-2023 döneminde 86 seferde, 13 bin 760 yolcu taşınacak.
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ÜÇ NESİL BİR VAGONDAKızı ve torunuyla Turistik Doğu Ekspresinde seyahat eden Şöhret Karakaya, Kızım ve torunumla beraber seyahat edeceğim için çok mutluyum. Heyecanla beklediğimiz bir turdu. 3 neslin bir arada seyahat etmesi mükemmel bir şey. Kendimle, kızımla ve torunumla gurur duyuyorum. Bu tur kızımın bana doğum günü hediyesi, o yüzden ayrı bir heyecan yaşıyorum. 3 nesil bir arada seyahat etmenin mutluluğunu hiçbir şeye değişmem dedi.
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GÜZEL BİR KAR MANZARASI BEKLİYORUZTuristik Doğu Ekspresi yolcularından Merve Işılay Şiban, Turistik Doğu Ekspresinde seyahat etmek için İstanbuldan geldik. Doğma, büyüme Karslıyım. İlk defa eşimle Karsa trenle gideceğim. Yolculuğun 7-8 saatini uyuyarak geçireceğiz ama geriye kalan zamanda manzarayı izlemek için uyanık kalacağız. Eşiyle beraber seyahat eden Eray Şiban, Bir ömrü beraber paylaşacağım eşimle 31 saatlik bir yolculuğun çok zor olmayacağını düşünüyorum. Güzel ve keyifli bir yolculuk olacak. Herkesin bu yolculuğu deneyimlemesi gerekiyor diye konuştu.
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Yolculardan Derya Bayram, Yılın ilk seferinde yer aldığımız için heyecanlıyız. İlk defa Doğu Ekspresi ile seyahat edeceğiz. Güzel bir kar manzarası bekliyoruz. Doğu insanın sıcaklığını daha telefonla konuşurken hissettik. Güzel bir karşılama bekliyoruz yorumunda bulundu.
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29 Mayıs 2019da ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi ile 2021-2022 döneminde 62 sefer gerçekleştirildi ve toplam 13 bin 544 yolcu taşındı.
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'Turistik Doğu Ekspresi' sezon seferlerine başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 dönemi ilk seferine başladı.


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