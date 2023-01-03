Bakanlık 50 genci Sarıkamış anmasına Doğu Ekspresi ile götürecek

ÜÇ NESİL BİR VAGONDAKızı ve torunuyla Turistik Doğu Ekspresinde seyahat eden Şöhret Karakaya, Kızım ve torunumla beraber seyahat edeceğim için çok mutluyum. Heyecanla beklediğimiz bir turdu. 3 neslin bir arada seyahat etmesi mükemmel bir şey. Kendimle, kızımla ve torunumla gurur duyuyorum. Bu tur kızımın bana doğum günü hediyesi, o yüzden ayrı bir heyecan yaşıyorum. 3 nesil bir arada seyahat etmenin mutluluğunu hiçbir şeye değişmem dedi.