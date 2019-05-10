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ANKARA

Bakanlık devreye girdi gazinin ayağındaki kelepçe çıkarıldı

Bakanlık devreye girdi gazinin ayağındaki kelepçe çıkarıldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumalarının saldırısına uğrayan 15 Temmuz gazisi Koray Demirel, ev hapsine çarptırılmış ve ayağına elektronik kelepçe takılmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yeni Şafak'ta yer alan haberin ardından devreye girdi. Bakanlık avukatlarının başvurusu üzerine gazinin ayağına takılı kelepçe çıkarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
15 Temmuz gazisi Koray Demirel.
15 Temmuz gazisi Koray Demirel.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı şehit cenazesinde çıkan olayların ardından korumalara saldırıya uğrayan 15 Temmuz Gazisi Koray Demirel için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi.

Yeni Şafak, bugün yayınladığı haberde, Koral Demirel’in başına gelenleri okuyucularına aktarmıştı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Yakınları Vakfı’nın avukatı Mustafa Kaya, olağanüstü bir cezayı gerektirmediği müddetçe elektronik kelepçe uygulamasına gerek olmadığını açıklamıştı.

Kaçma şüphesi yok

  • Kaya, “Müvekkilim devlet memuru. Herhangi bir kaçma şüphesi yok. Suçun ceza sınırı da dikkate alınarak bu dava konusu dosyayı inceleyen hakim ve savcılar da siyasi dengeyi kurmaya çalışmışlar. Vatandaşlar arasında binlerce kez yaşanan kavga olaylarında hiçbir zaman elektronik kelepçe uygulaması yapılmamıştır. İddia makamı kayıtlara göre yaralama yaptığını iddia ediyor. Kayıtlara göre tabiki yaralama yok. Şayet yaralama olsa dahi ev hapsi verilebilmesi için o cezanın alt sınırının sizin cezaevine girebileceğiniz sınırda olması gerekir. Hukukumuza göre az 2 yıldan fazla cezasının olması gerekir. Burada basit yaralama hükümleri uygulanması, bu yargılamanın sonunda hükmün açıklamasının geri bırakılması ile sonuçlanacak bir cezadır. Suç ispatlanmış olsa dahi. Ya tutuksuz yargılanmak üzere salıverilir, ya da adli kontrol şartıyla getirilebilir” diye konuştu.

Bakanlık devreye girdi kelepçe çıktı

Olayın ortaya çıkmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi.

Bakanlık avukatının talebi üzerine 15 Temmuz Gazisi Koray Demirel'e uygulanan elektronik kelepçe ve ev hapsinin sona erdirildiği öğrenildi.

Demirel'in yargılama süreci devam edecek.

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