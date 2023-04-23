Bakanlık duyurdu: Dört ilde çocuk görüşme merkezleri hizmete giriyor

Alınan bilgiye göre, İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması"na ilişkin yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesinin ardından Adalet Bakanlığınca, valilikler ve belediyelerin desteğiyle çok sayıda il ve ilçede çocuk görüşme merkezi kuruldu.