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ANKARA

Bakanlık duyurdu: Kar yağışı için 'kesintisiz enerji' hazırlığı tamam

Elektrik dağıtım şirketleri başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde beklenen kar yağışına karşı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda hazırlıklarını yaptı. Bölgelerde çalışan personel sayısı artırıldı ve kriz masaları oluşturuldu. Kar yağışının etkili olması beklenen bölgelerde yaklaşık 5 bin personel görev yapacak.

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Haber Merkezi AA
Bakanlık duyurdu: Kar yağışı için kesintisiz enerji hazırlığı tamam
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Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, son yılların en yoğun kar yağışının beklendiği İstanbul ve çevre illerde vatandaşların elektrik arzında sıkıntı yaşamaması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) koordinasyonunda, bölgedeki elektrik dağıtım şirketlerine hazırlıklarını tamamlamaları yönünde talimat verdi.

  • Yağış ihtimaline karşı ilave personel takviyesi yapan TEDAŞ ekipleri sahada ve kriz merkezinde süreci 24 saat esasına göre takip edeceğini açıkladı.

TEDAŞ, diğer bölgelerdeki dağıtım şirketlerini takviye ekip ve ekipman gerekmesi halinde hazır olmaları konusunda uyardı. İlgili bölgelerde TEDAŞ'ın yaklaşık 150 personeli görev alacak. TEİAŞ da kar yağışının etkili olmasının beklendiği bölgelerde ekip sayısını 876'ya yükseltti ve önlemlerini artırdı.

İstanbul'un iki yakasında da gerekli önlemler alındı

Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) acil eylem planını devreye aldı. İlk etapta kriz masası oluşturan şirket, olası enerji sıkıntılarına karşı sahadaki personel sayısını yüzde 35 artırdı. Toplamda 236 binek ve 15 araçla 19 jeneratörü sahada konuşlandıran şirket, kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle bakım ve yatırım çalışmaları için yapılacak planlı kesintileri de iptal etti.

İstanbul'da okullar tatil edildi
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İstanbul'da okullar tatil edildi
  • Avrupa Yakası'nda 5,3 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ, arıza ekiplerinin ve yöneticilerinin izinlerini iptal etti, yağış günlerine ilişkin vardiya planlarını yeniledi.

Kriz masası oluşturuldu

Öte yandan olası yoğunluk senaryolarına karşı çağrı merkezinde 385 personelin vardiyaları yeniden planlandı, 125 kişilik ekip de görev için hazır bulunuyor. Anadolu Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti veren Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) ise enerji nakil hatlarını olumsuz etkilememesi ve afet kaynaklı oluşabilecek arızaların en kısa sürede giderilmesi için gerekli donanım, malzeme ve araçlarını hazır hale getirdi. Kriz masası kuran şirket, tüm çalışanlarıyla 7 gün 24 saat sürecin takip edilmesi için planlamalar yaptı. Ayrıca gerektiğinde operasyon çalışanlarına destek olacak ekiplerle birlikte yaklaşık bin personel ve 290 araç kriz durumunda önceden tespit edilen noktalara intikali için teyakkuz durumuna getirildi.

  • Şirketin sorumluluk sahasında yer alan bölgelerdeki 2 bin 458 trafo merkezinde iyileştirme ve yenileme çalışması gerçekleştirilirken, kesintilerin uzaktan tespit edilmesini ve uzaktan müdahale imkanını sağlayan sistemler kontrol edildi.

Trakya ve Kuzey Ege'de de ekipler artırıldı

Bursa başta olmak üzere, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da toplamda 3,2 milyona yakın aboneye hizmet veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) de sorumluluk sahasındaki tüm illerde teyakkuza geçti. Ekip sayısını artıran şirket, 350 kişilik bakım ve onarım personeli, 109 aktif sepetli araç, 20 yedek sepetli araç, 12 vinç, 78 arazi aracı, 6 kablo test aracı, 1 kar aracı ile meteoroloji uyarısına karşı tedbirlerini aldı. Trakya Bölgesinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde, 20 bin kilometrekare alanda, yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmetini sürdüren Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ise bölgesinde beklenen yoğun kar yağışı ihtimaline karşı kriz masası oluşturdu.

  • Operasyon merkezindeki hava durumu modülü sayesinde kar durumunu anlık ve ileriye dönük takip eden şirket, meydana gelebilecek kesintileri artırmak için vardiyada çalışan personel sayısını artırdı.

Personel sayısı artırıldı

Şirketin sorumluluk sahası içinde 458 arıza onarım bakım personeli ve 112 araçla elektrik dağıtım hizmetini kesintisiz sürdüreceği vurgulandı. Ayrıca acil durumlarda kullanılmak üzere farklı güçlerde 42 jeneratör, 5 mobil trafo, 6 kablo test aracı, 1 kar aracı ve 4 İHA hazır hale getirildi. Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerindeki elektrik dağıtım hizmeti sunan Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ise yaklaşık 700 personel ve 191 araçla hazırlıklarını tamamladı.

  • Personelin yıllık izinlerini kar yağışının etkili olması beklenen tarihlerde iptal eden şirket, planlı kesintileri de kar yağışı süresince rafa kaldırdı.

1987 Mart'ı gibi olur mu? AKOM'dan dikkat çeken açıklama
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İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü perşembe günü için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. AKOM da önlemlerini aldı.<br><br>
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AKOM koordinasyonunda İstanbul'un 4023 kilometrelik yol ağında çalışmalar bu sabahtan itibaren başladı.<br><br>
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Kar küreme araçları ve tuzlar yol kenarlarına yerleştirildi.<br><br>
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AKOM'dan alınan verilere göre, 2000 araç 9500 personel kar yağışı uyarılarının kapsadığı günler boyunca görev yapacak.<br><br><br>
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465 müdahale noktasında hazır bekletilen araçların yanı sıra 220 bin ton tuz ve 1290 ton solüsyon hazırda bekletiliyor.<br><br>
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\"87 KADAR OLMASA DA 2. SIRAYA YERLEŞİR\"<br><br>AKOM Meteoroloji Mühendisi Osman Çaylak \"İstanbul'un uzun yıllar ortalamasına baktığımızda Mart'ta çok sık kar almaz. 1987 yılı özel bir yıldı. Şu anki beklenen durum mart ayı ortalamalarının üzerinde 87 kadar olmasa da ikinci sıraya yerleşir gibi gözüküyor.
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SİBİRYA SOĞUKLARI<br><br>Çarşamba gece saatlerinden itibaren Sibirya soğukları hâkim olacak. Cumartesi pazar da yağış devam edecek gibi duruyor\" dedi.
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PERŞEMBE SABAHI KARA UYANACAĞIZ<br><br>Osman Çaylak, \"Bugün için riskli bir durum yok. Çarşamba için zaten karla karışık yağmur yağacak diye uyarılar yapılmıştı. <br><br>
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Perşembe sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul'un Kuzey bölgelerinden itibaren, kar yağışı geçişleri başlayacak. Perşembe sabah 05.00'ten sonra etkili olmasını bekliyoruz. Perşembe günü tam gün kar yağışı olacak\" diye konuştu.
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1987 KIŞINDA NELER OLDU?<br><br>Peki 1987 kışı nasıldı? Mart 1987 kışında neler oldu? İşte 1987 yılının Şubat ayında başlayıp Mart sonuna kadar İstanbul'u esir alan efsane kış hakkındaki tüm detaylar...
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1987'nin efsane kışı Şubat ayında başlayıp, Mart ayına kadar devam etmişti. Adeta 1987 kışı İstanbul'u vurup geçmişti. İstanbul'da 18 saat kar yağmış ve kar kalınlığı neredeyse 1 metreyi bulmuştu. Saatlerce süren kar yağışı hayatı felç etmiş, Belgrad Ormanı'ndan geldiği düşünülen kurtlar bile şehre inmişti.<br><br>1987'de bir gecede İstanbul karla kaplandı. Okulların kapandığı, belediyenin insanlara su ve ekmek dağıttığı kış asla unutulmadı. <br><br>
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1987 KIŞINDA NE KADAR KAR YAĞDI? <br><br>İstanbul’da her şey 4 Mart 1987 gecesi başladı. Meteoroloji 4 Mart için 9 derece sıcaklık tahmini yaptı. Fakat beklenmedik bir şekilde o gece sıcaklık -5 dereceye kadar düştü ve günlerce süren yoğun bir kar yağışı başladı. Ani sıcaklık düşüşü kar yağışı ve tipiye sebebiyet verdi. Fakat herkes gelip geçici bir hava basıncı değişimi yüzünden böyle bir şey olduğunu düşündü.
Title
Takvimler 4 Mart 1987’yi göstermekteydi. Meteoroloji o gün İstanbul’da hava sıcaklığının 9 derece olacağını duyurmuştu.<br><br>6-7 Mart gibi kar biraz hafifledi. İnsanlar her şey normale dönüyor diye düşünürken 8 Mart sabahı tekrardan inanılmaz bir tipi başladı.
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TRT KESİNTİSİZ YAYINYAPTI<br><br>TRT, herkes tüm gün eve hapis olduğu için tam gün yayın yapma kararı aldı. Yayınlar Erkan Sürmen Konseri, Olağanüstü Olaylar, Çiçek Kız, dış kaynaklı müzik, Muazzez Abacı Konseri ve Televizyonda Sinema ile gece yayınına kadar kesintisiz olarak sürdürüldü.
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YEŞİLKÖY HAVAALANINDA 86 CM KAR<br><br>5 Mart akşamı haberlerinde TRT muhabiri Yeşilköy Havaalanında meteoroloji müdürü ile birlikteydi, kar kalınlığını canlı yayında 86 cm olarak ölçtüler. Aralıksız yağan tipiye bir de gök gürültüsü eklenmişti. Aralıksız yağan tipi İstanbul'u esir almıştı.
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İSTANBUL'DA GÜNLERCE ELEKTRİK VE SU KESİNTİSİ YAŞANDI<br><br>Yoğun kar ve tipi nedeniyle elektrikler kesildi. Bazı yerlere günlerce elektrik verilemedi.
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26 KİŞİ DONARAK HAYATINI KAYBETTİ<br><br>Soğuk nedeniyle İstanbul’da 26 kişi hayatını kaybetti. İlk defa bu kadar kişi soğuk hava yüzünden hayatını kaybetmişti.<br><br>KURTLAR ŞEHRE İNDİ<br><br>Bir süre sonra yiyecek bulamayan kurtlar şehre indi. Aralıksız yağan kar yüzünden kurtlar da şehre inip yiyecek aramak zorunda kaldı.<br><br>Tüm eğitim kurumları 15 gün süreyle tatil edildi. Bu sebeple İstanbul'da öğrenciler yaz tatiline de geç başladı.<br><br>
1987 Mart'ı gibi olur mu? AKOM'dan dikkat çeken açıklama
İstanbul'da beklenen kuvvetli kar yağışı için tedbirler alınıyor. AKOM da kar yağışı için önlemlerini aldı. AKOM Meteoroloji Mühendisi Osman Çaylak, önümüzdeki yağışla kıyaslanan 1987 kışında mart ayındaki kar yağışına dair de çok önemli açıklamalarda bulundu.
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