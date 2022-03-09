Bakanlık duyurdu: Kar yağışı için 'kesintisiz enerji' hazırlığı tamam

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, son yılların en yoğun kar yağışının beklendiği İstanbul ve çevre illerde vatandaşların elektrik arzında sıkıntı yaşamaması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) koordinasyonunda, bölgedeki elektrik dağıtım şirketlerine hazırlıklarını tamamlamaları yönünde talimat verdi.

Yağış ihtimaline karşı ilave personel takviyesi yapan TEDAŞ ekipleri sahada ve kriz merkezinde süreci 24 saat esasına göre takip edeceğini açıkladı.

TEDAŞ, diğer bölgelerdeki dağıtım şirketlerini takviye ekip ve ekipman gerekmesi halinde hazır olmaları konusunda uyardı. İlgili bölgelerde TEDAŞ'ın yaklaşık 150 personeli görev alacak. TEİAŞ da kar yağışının etkili olmasının beklendiği bölgelerde ekip sayısını 876'ya yükseltti ve önlemlerini artırdı.

İstanbul'un iki yakasında da gerekli önlemler alındı

Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) acil eylem planını devreye aldı. İlk etapta kriz masası oluşturan şirket, olası enerji sıkıntılarına karşı sahadaki personel sayısını yüzde 35 artırdı. Toplamda 236 binek ve 15 araçla 19 jeneratörü sahada konuşlandıran şirket, kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle bakım ve yatırım çalışmaları için yapılacak planlı kesintileri de iptal etti.

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GÜNDEM İstanbul'da okullar tatil edildi

Avrupa Yakası'nda 5,3 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ, arıza ekiplerinin ve yöneticilerinin izinlerini iptal etti, yağış günlerine ilişkin vardiya planlarını yeniledi.

Kriz masası oluşturuldu

Öte yandan olası yoğunluk senaryolarına karşı çağrı merkezinde 385 personelin vardiyaları yeniden planlandı, 125 kişilik ekip de görev için hazır bulunuyor. Anadolu Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti veren Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) ise enerji nakil hatlarını olumsuz etkilememesi ve afet kaynaklı oluşabilecek arızaların en kısa sürede giderilmesi için gerekli donanım, malzeme ve araçlarını hazır hale getirdi. Kriz masası kuran şirket, tüm çalışanlarıyla 7 gün 24 saat sürecin takip edilmesi için planlamalar yaptı. Ayrıca gerektiğinde operasyon çalışanlarına destek olacak ekiplerle birlikte yaklaşık bin personel ve 290 araç kriz durumunda önceden tespit edilen noktalara intikali için teyakkuz durumuna getirildi.

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Şirketin sorumluluk sahasında yer alan bölgelerdeki 2 bin 458 trafo merkezinde iyileştirme ve yenileme çalışması gerçekleştirilirken, kesintilerin uzaktan tespit edilmesini ve uzaktan müdahale imkanını sağlayan sistemler kontrol edildi.

Trakya ve Kuzey Ege'de de ekipler artırıldı

Bursa başta olmak üzere, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da toplamda 3,2 milyona yakın aboneye hizmet veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) de sorumluluk sahasındaki tüm illerde teyakkuza geçti. Ekip sayısını artıran şirket, 350 kişilik bakım ve onarım personeli, 109 aktif sepetli araç, 20 yedek sepetli araç, 12 vinç, 78 arazi aracı, 6 kablo test aracı, 1 kar aracı ile meteoroloji uyarısına karşı tedbirlerini aldı. Trakya Bölgesinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde, 20 bin kilometrekare alanda, yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmetini sürdüren Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ise bölgesinde beklenen yoğun kar yağışı ihtimaline karşı kriz masası oluşturdu.

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Operasyon merkezindeki hava durumu modülü sayesinde kar durumunu anlık ve ileriye dönük takip eden şirket, meydana gelebilecek kesintileri artırmak için vardiyada çalışan personel sayısını artırdı.

Personel sayısı artırıldı

Şirketin sorumluluk sahası içinde 458 arıza onarım bakım personeli ve 112 araçla elektrik dağıtım hizmetini kesintisiz sürdüreceği vurgulandı. Ayrıca acil durumlarda kullanılmak üzere farklı güçlerde 42 jeneratör, 5 mobil trafo, 6 kablo test aracı, 1 kar aracı ve 4 İHA hazır hale getirildi. Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerindeki elektrik dağıtım hizmeti sunan Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ise yaklaşık 700 personel ve 191 araçla hazırlıklarını tamamladı.

Personelin yıllık izinlerini kar yağışının etkili olması beklenen tarihlerde iptal eden şirket, planlı kesintileri de kar yağışı süresince rafa kaldırdı.