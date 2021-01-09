Bakanlık duyurdu: Sarıkamış için dijital yürüyüş

90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı’nın yıl dönümünde siyasilerin yanı sıra birçok ilden ve yurt dışından genç yaşlı on binlerce kişi yürüyüşe katılıyordu. Kars Valiliği’nden yapılan açıklamada, küresel salgın Covid-19 nedeniyle gerekli tedbirlerin alındığı törenler, sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirileceğini duyurdu.
“Yüreğimiz Sarıkamış’ta”
Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı ‘Soğuk İşlemez’ etiketiyle bir paylaşımda bulundu. Sarıkamış’ta dijital bir yolculuğun gerçekleştirileceğini aktaran Bakanlık; “Vatan aşkıyla yananlara #Soğukİşlemez! Yüreğimiz Sarıkamış’ta” ifadelerine de yer verdi.
- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Twitter hesabından ‘Soğuk İşlemez’ etiketiyle paylaşımda bulundu. Bakan Kasapoğlu paylaşımına şu notu düştü: “Şehitler tepesi boş değil, Toprağını kahramanlar bekliyor! Ve bir bayrak dalgalanmak için; Rüzgar bekliyor!”
Vatan aşkıyla yananlara #Soğukİşlemez!
YÜREĞİMİZ SARIKAMIŞ’TA!
Bu tarihi dijital yürüyüşe sen de katıl👇🏻https://t.co/2pCQbmiIAv
Vatan aşkıyla yananlara #Soğukİşlemez!