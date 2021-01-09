Bakanlık duyurdu: Sarıkamış için dijital yürüyüş

90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı’nın yıl dönümünde siyasilerin yanı sıra birçok ilden ve yurt dışından genç yaşlı on binlerce kişi yürüyüşe katılıyordu. Kars Valiliği’nden yapılan açıklamada, küresel salgın Covid-19 nedeniyle gerekli tedbirlerin alındığı törenler, sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirileceğini duyurdu.

“Yüreğimiz Sarıkamış’ta”

Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı ‘Soğuk İşlemez’ etiketiyle bir paylaşımda bulundu. Sarıkamış’ta dijital bir yolculuğun gerçekleştirileceğini aktaran Bakanlık; “Vatan aşkıyla yananlara #Soğukİşlemez! Yüreğimiz Sarıkamış’ta” ifadelerine de yer verdi.

HAYAT Tarihin en soğuk olayı: Sarıkamış Harekatı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Twitter hesabından ‘Soğuk İşlemez’ etiketiyle paylaşımda bulundu. Bakan Kasapoğlu paylaşımına şu notu düştü: “Şehitler tepesi boş değil, Toprağını kahramanlar bekliyor! Ve bir bayrak dalgalanmak için; Rüzgar bekliyor!”

Vatan aşkıyla yananlara #Soğukİşlemez!

YÜREĞİMİZ SARIKAMIŞ’TA!



Bu tarihi dijital yürüyüşe sen de katıl👇🏻https://t.co/2pCQbmiIAv — Gençlik ve Spor Bakanlığı (@gencliksporbak) January 8, 2021

OYNAT 02:06 Sarıkamış Şehitleri için karda nöbet tuttu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan Çetin Aydoğdu, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin donarak şehit düştüğü Allahuekber Dağları'nda askerlerin yaşadıklarını hissetmek için karın içinde nöbet tuttu. Sarıkamış'ta 6-8 Ocak tarihlerinde düzenlenecek "102. Yılında Sarıkamış Şehitleri Anma Törenleri" öncesinde, şehitlerin yaşadıklarını hissetmek isteyen 45 yaşındaki Aydoğdu, sıfırın altında 10 derecedeki havada, tüfeğiyle birlikte yattığı karın altında 30 dakika kaldı. BiP'te paylaş

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