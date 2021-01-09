Gündem Bakanlık duyurdu Sarıkamış için dijital yürüyüş
ANKARA

Bakanlık duyurdu: Sarıkamış için dijital yürüyüş

Sarıkamış Harekatı’nın 106’ncı yıl dönümü törenleri, pandemi dolayısıyla online olarak gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, ‘Soğuk İşlemez’ etiketiyle yaptığı paylaşımla; dijital yürüyüş gerçekleştirileceğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı’nın yıl dönümünde siyasilerin yanı sıra birçok ilden ve yurt dışından genç yaşlı on binlerce kişi yürüyüşe katılıyordu. Kars Valiliği’nden yapılan açıklamada, küresel salgın Covid-19 nedeniyle gerekli tedbirlerin alındığı törenler, sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirileceğini duyurdu.

“Yüreğimiz Sarıkamış’ta”

Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı ‘Soğuk İşlemez’ etiketiyle bir paylaşımda bulundu. Sarıkamış’ta dijital bir yolculuğun gerçekleştirileceğini aktaran Bakanlık; “Vatan aşkıyla yananlara #Soğukİşlemez! Yüreğimiz Sarıkamış’ta” ifadelerine de yer verdi.

Tarihin en soğuk olayı: Sarıkamış Harekatı
HAYAT
Tarihin en soğuk olayı: Sarıkamış Harekatı
  • Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Twitter hesabından ‘Soğuk İşlemez’ etiketiyle paylaşımda bulundu. Bakan Kasapoğlu paylaşımına şu notu düştü: “Şehitler tepesi boş değil, Toprağını kahramanlar bekliyor! Ve bir bayrak dalgalanmak için; Rüzgar bekliyor!”

Sarıkamış Şehitleri için karda nöbet tuttu
OYNAT 02:06
Sarıkamış Şehitleri için karda nöbet tuttu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan Çetin Aydoğdu, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin donarak şehit düştüğü Allahuekber Dağları'nda askerlerin yaşadıklarını hissetmek için karın içinde nöbet tuttu. Sarıkamış'ta 6-8 Ocak tarihlerinde düzenlenecek "102. Yılında Sarıkamış Şehitleri Anma Törenleri" öncesinde, şehitlerin yaşadıklarını hissetmek isteyen 45 yaşındaki Aydoğdu, sıfırın altında 10 derecedeki havada, tüfeğiyle birlikte yattığı karın altında 30 dakika kaldı.

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Şehitlerin izinde
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