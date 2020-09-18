Bakanlık duyurdu: Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 747 personelin katıldığı Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu'nun başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca “YILDIRIM-12 BEŞKAYNAK” Operasyonu başlatıldı.

GÜNDEM İçişleri Bakanlığı: Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (747) personel [(44) operasyonel tim] görev alıyor.

GÜNDEM İçişleri Bakanlığı: Ferman kod adlı terörist Van'da saklandığı evde yakalandı

Her taşın altına bakıyorlar

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi, 38 işbirlikçi yakalanmış, 141 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

FOTOĞRAF 11 çişleri Bakanlığı, Bitlis'te Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 747 personelin katıldığı Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu'nun başladığını duyurdu. apılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca “YILDIRIM-12 BEŞKAYNAK” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (747) personel [(44) operasyonel tim] görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi, 38 işbirlikçi yakalanmış, 141 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bitlis’te Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu'nu başlattı. BiP'te paylaş

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