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POLİTİKA

Bakanlık duyurdu: Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 747 personelin katıldığı Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu'nun başladığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başladı.
Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başladı.

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 747 personelin katıldığı Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu'nun başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca “YILDIRIM-12 BEŞKAYNAK” Operasyonu başlatıldı.

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  • Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (747) personel [(44) operasyonel tim] görev alıyor.

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Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi, 38 işbirlikçi yakalanmış, 141 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

Bitlis’te Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı
FOTOĞRAF 11
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çişleri Bakanlığı, Bitlis'te Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 747 personelin katıldığı Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu'nun başladığını duyurdu.
Title
apılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca “YILDIRIM-12 BEŞKAYNAK” Operasyonu başlatıldı.
Title
Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (747) personel [(44) operasyonel tim] görev alıyor.
Title
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi, 38 işbirlikçi yakalanmış, 141 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
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Bitlis’te Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu'nu başlattı.

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