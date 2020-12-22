Gündem Bakanlık o iddiaları yalanladı İzmirde aktif fay hattı üzerine konut yapılması söz konusu değil
ANKARA

Bakanlık o iddiaları yalanladı: İzmir'de aktif fay hattı üzerine konut yapılması söz konusu değil

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir'de yapılacak deprem konutları için belirlenen alanın aktif fay hattı üzerinde olduğu iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, geçen 30 Ekim'de meydana gelen ve İzmir'de yıkıma neden olan deprem sonrası inşa edilecek deprem konutları için belirlenen alanın, aktif fay hattı üzerinde yer aldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sondaj çalışması ve sismik araştırma sonucu elde edilen verilerin laboratuvar ortamında analizleri yapılmaktadır"


"İzmir'de deprem sonrası başlatılan rezerv konut alanı tespit çalışmaları kapsamında Bayraklı ilçesi sınırları içerisindeki 3 milyon 800 bin metrekarelik alanda, bakanlığımızın teknik ekipleri ve bilim insanları tarafından jeolojik, jeoteknik, jeofizik çalışmalar ve MTA diri fay haritasında belirtilen faylara yönelik paleosismoloji çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu alanda sondaj çalışması ve sismik araştırma sonucu elde edilen verilerin laboratuvar ortamında analizleri yapılmaktadır. Deprem konutlarının yapılacağı alanın tespiti İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle yapılan istişareler neticesinde gerçekleştirilmektedir.

  • İzmir'de hiçbir şekilde aktif fay hattı üzerine konut yapılması söz konusu değildir. Tüm projelerimizde olduğu gibi Bayraklı'daki çalışmalarımızda da bilimsel temeller doğrultusunda ve ilgili kurumlarla istişare edilerek, hareket edilmektedir."

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