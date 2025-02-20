Bakanlık sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla 11 Kasım 2024'te gönderilen genelge kapsamında, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için il ve ilçelerdeki evsiz ve kimsesiz kişilerin tespiti için çalışmalar devam ediyor.





Ekipler, emniyet birimleriyle birlikte, dün başlayan yoğun kar yağışının etkili olduğu illerde, evsiz vatandaşları tespit etmek için gece boyunca görev yaptı. Tespit edilen kişiler öncelikli olarak il veya ilçe sınırları içerisinde bulunan kamu kurumu misafirhaneleri, pansiyon veya otellere yerleştirildi.





Barınmaları için sıcak yer sağlanan kimsesizlere, temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları ile gerekli durumlarda psiko-sosyal destek hizmeti de sağlandı.



