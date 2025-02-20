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Bakanlık sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılıyor

Bakanlık sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılıyor

13:2420/02/2025, Perşembe
AA
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Kamu misafirhanelerinde yer olmadığı durumlarda ise pansiyon ve otel ücretlerini Bakanlık karşılıyor.
Kamu misafirhanelerinde yer olmadığı durumlarda ise pansiyon ve otel ücretlerini Bakanlık karşılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yoğun kış şartlarında sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla 11 Kasım 2024'te gönderilen genelge kapsamında, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için il ve ilçelerdeki evsiz ve kimsesiz kişilerin tespiti için çalışmalar devam ediyor.


Ekipler, emniyet birimleriyle birlikte, dün başlayan yoğun kar yağışının etkili olduğu illerde, evsiz vatandaşları tespit etmek için gece boyunca görev yaptı. Tespit edilen kişiler öncelikli olarak il veya ilçe sınırları içerisinde bulunan kamu kurumu misafirhaneleri, pansiyon veya otellere yerleştirildi.


Barınmaları için sıcak yer sağlanan kimsesizlere, temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları ile gerekli durumlarda psiko-sosyal destek hizmeti de sağlandı.


Kamu misafirhanelerinde yer olmadığı durumlarda ise sokakta yaşayan ihtiyaç sahiplerinin pansiyon ve otel ücretleri Bakanlık tarafından karşılanıyor.

#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#kar
#Mahinur Özdemir Göktaş

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