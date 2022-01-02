Gündem Bakanlık taksilerdeki fahiş fiyat uygulaması nedeniyle harekete geçti
POLİTİKA

Bakanlık taksilerdeki fahiş fiyat uygulaması nedeniyle harekete geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca, İstanbul’daki taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı ve rekabeti engelleyici unsurlar olduğu iddialarının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca incelenmesine ilişkin Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunuldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bakanlık taksilerdeki fahiş fiyat uygulaması nedeniyle harekete geçti
Foto: Arşiv.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine getirilen zam kararının ardından taksimetre üreticilerinin ve tamir ayar servislerinin tarife yükleme için fahiş fiyat belirlediği ihbarları üzerine harekete geçti. Bakanlık, fahiş fiyat uygulandığı ve rekabeti engelleyici unsurlar olduğu iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

  • Başvuru metni, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu. Fahiş fiyat iddialarının Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca değerlendirilmesi istenilen başvuru metninde şu ifadelere yer verildi:
  • "Malumunuz olduğu üzere İstanbul'da UKOME kararı ile taksimetre ücretlerine zam kararı alınmış olup bu karar sonrasında bugün itibariyle taksimetrelere yeni tarifenin yüklenmesi ve muayenesinin yaptırılması işlemlerine başlanmıştır. Taksimetreler 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu kapsamında yer almakta olup ilgili mevzuata göre yetkili tamir ayar servisleri tarafından tarife yüklenme işlemleri yapılmakta ardından yetkili muayene servisleri tarafından kontrolleri yapılarak muayene ve damgası yapılmaktadır. Bakanlığımız yetkili muayene servisleri tarafından yapılan muayene ve damgalama işlemlerine yönelik ücreti belirleme yetkisine sahip olup bu ücret 2022 yılı için 132 TL artı KDV olarak belirlenmiştir. Ancak yetkili tamir ayar servisleri tarafından yapılan işlemler için alınacak ücretler serbest piyasa koşullarında oluşmakta olup bu konuda bakanlığımızın ücret belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu bağlamda taksimetre üreticilerinin ve tamir ayar servislerinin tarife yükleme için koordineli şekilde 950 TL gibi fahiş fiyatlar belirledikleri bilgisi şifahi olarak Bakanlığımıza iletilmektedir. Bakanlığımız tarafından muayene ve damgalama işlemi için belirlenen 132 TL artı KDV ücrete nispeten benzer bir süreç olan tarife yükleme işlemi için yaklaşık 950 TL ücret alınmasının haksız fiyat değerlendirme kurulunuzca incelemeye alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu? 2022 Osmangazi, 15 Temmuz Şehitler, FSM geçiş ücretleri
ÖZGÜN
Köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu? 2022 Osmangazi, 15 Temmuz Şehitler, FSM geçiş ücretleri

Bakanlık taksicilerin 'fahiş fiyat' iddiası üzerine harekete geçti
GÜNDEM
Bakanlık taksicilerin 'fahiş fiyat' iddiası üzerine harekete geçti

Metrobüs bilet ücreti ne kadar oldu? 2022 Metrobüs tam, öğrenci ulaşım ücreti
ÖZGÜN
Metrobüs bilet ücreti ne kadar oldu? 2022 Metrobüs tam, öğrenci ulaşım ücreti

Kanser miras olabilir

Kanser miras olabilir

​Prof. Dr. N. Faruk Aykan Yeni Şafak için yazdı.
Mahkemeye takıldı

Mahkemeye takıldı

Irkçı başkan ​Suriyelilere 'Gidin' demişti.
Maske kapıda kalmasın

​Vakaları gönüllü tedbir durdurur.
Solan bahçenin son bülbülüydü

Solan bahçenin son bülbülüydü

​Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'yı dostları, öğrencileri ve eşi anlattı.
Emekliye kademeli artış

Emekliye kademeli artış

​Maaşa yüzde 18,6 zam bekleniyor.
Sahte alkolcü başkan

Sahte alkolcü başkan

Türkiye onlarca kişinin ölümünü tartışırken CHP'li başkan üretici çıktı.

Avrupalı ihracatçıların Brexit isyanı

Avrupalı ihracatçıların Brexit isyanı

​İngiltere ve AB arasındaki çatlak derinleşiyor.
Gaziantep'te pitbull saldırısı

Gaziantep'te pitbull saldırısı

'14 yerimden ısırdı kaçmasam öldürürdü.'
'Ben Osmanlı'dan kalmayım'

'Ben Osmanlı'dan kalmayım'

Üç padişah, 27 başbakan ve 12 cumhurbaşkanı gördü.

​Yeni yılın ilk koronavirüs tablosu yayınlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.