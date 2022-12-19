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POLİTİKA

Bakanlıktan '11 yaşındaki çocuğun yüzünde sigara söndürüldü' iddiasına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Sevgi evinde kalan 11 yaşındaki çocuğun yüzünde sigara söndürüldü' başlıklı habere ilişkin, 'Asılsız beyanlara ilişkin bakanlıktan suç duyurusu yapılacak' açıklaması yapıldı.

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Bakanlıktan 11 yaşındaki çocuğun yüzünde sigara söndürüldü iddiasına ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "'Sevgi evinde kalan 11 yaşındaki çocuğun yüzünde sigara söndürüldü' başlıklı habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur." diyerek şu açıklamada bulundu:

"Söz konusu haberde adı geçen anne G.K., 18.12.2022 tarihinde Bakanlığımıza bağlı kuruluşta kalan kızı B.N.S’yi ziyareti esnasında yüzünde görülen izlerin sigara yanığı izi olduğunu iddia etmiştir.

B.N.S ve kuruluştaki nöbetçi personel tarafından anneye “izlerin sigara izi olmadığı, çocuğun aile hekimi tarafından muayene edildiği ve cilt problemi gerekçesiyle polikliniğe yönlendirildiği” bilgisi verilmiştir.

Anne, çocuğun beyanına rağmen yüzünün fotoğraflarını çekerek farklı kişilerle paylaşmıştır.

Anne G.K’nin çocuğunu hastaneye muayene amacıyla götürme talebi üzerine B.N.S. bir devlet hastanesine yönlendirilmiş ve izlerin alerjik reaksiyona bağlı olduğu, çocuğun yüzünde, vücudunda herhangi bir istismara veya şiddete bağlı ize rastlanmadığına ilişkin rapor alınmıştır.

İstanbul İl Müdürlüğümüz, kuruluşumuza yönelik olarak asılsız beyanlarda bulunan G.K. adlı şahıs ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunacak, teyide muhtaç iddiaları haberleştiren internet sitesinin tekzip yayınlaması için de yasal haklarını kullanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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