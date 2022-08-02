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ANKARA

Bakanlıktan Bartın'daki balık ölümlerine ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Bartın Irmağı’nda telef olan balıklarla ilgili ilk incelemelerin ardından yapılan açıklamada, denetimlerde su kirliliğine neden olabilecek illegal bir deşarj veya atık dökümünün tespit edilmediği belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
Bakanlıktan Bartındaki balık ölümlerine ilişkin açıklama
Bakanlıktan Bartın'daki balık ölümlerine ilişkin açıklama.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bartın Irmağı’nda telef olan balıklarla ilgili ilk incelemelerin ardından açıklama yaptı. Denetimlerde, su kirliliğine neden olabilecek illegal bir deşarj veya atık dökümünün tespit edilmediğinin vurgulandığı Bakanlık açıklamasında, “Balık ölümlerinin, ırmak debisinin içinde bulunduğumuz mevsim itibarıyla azalmasına bağlı olarak Bartın Irmağı ile bağlantısı kesilen su birikintilerinde yoğunlaştığı, bu alanlarda yerinde yapılan ölçümlerde sıcaklığın da etkisiyle çözünmüş oksijen miktarının çok düşük olduğu tespit edilmiştir” denildi. Bartın Irmağı Gökırmak mevkii Potbaşı bölgesindeki su yüzeyinde telef olmuş balık görülmesinin ardından vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, denetim ekiplerine anında talimat vererek bölgeye sevk etti. Bakanlık ekipleri, ırmak suyu ve telef olan balıklardan numuneler alarak Bakanlık Referans Laboratuvarına gönderdi.

Su kirliliğine neden olabilecek illegal bir deşarj veya atık dökümü tespit edilmedi

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, denetimlerde su kirliliğine neden olabilecek illegal bir deşarj veya atık dökümü tespit edilmediği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: “Bakanlığımıza bağlı denetim ekipleri bölgeye anında sevk edilerek balıkların telef olmalarıyla ilgili yaşanan Bartın Irmağı güzergahında gerekli incelemeleri yapmışlardır. Denetimlerde su kirliliğine neden olabilecek illegal bir deşarj veya atık dökümü tespit edilmemiş, gerekli analizlerin yapılması amacıyla su numuneleri alınarak Bakanlığımızın Referans Laboratuvarına gönderilmiştir. İlk incelemelerde balık ölümlerinin, ırmak debisinin içinde bulunduğumuz mevsim itibariyle azalmasına bağlı olarak Bartın Irmağı ile bağlantısı kesilen su birikintilerinde yoğunlaştığı, bu alanlarda yerinde yapılan ölçümlerde sıcaklığın da etkisi ile çözünmüş oksijen miktarının çok düşük olduğu tespit edilmiştir.”

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