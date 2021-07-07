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ADANA

Bakanlıktan CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 65 milyon euro kaynak

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi bünyesinde yapacağı Yedigöze Barajı’ndan su getirme projesi için 65 milyon euroluk kredi talebi, bakanlık tarafından onaylandı. Projeyle, Kozan, İmamoğlu, Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri ile 163 köyün su sorunu çözüme kavuşacak.

Haber Merkezi İHA
Bakanlıktan CHPli Adana Büyükşehir Belediyesine 65 milyon euro kaynak
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (solda), imza törenine katıldı.

Ankara’da, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da katılımıyla Belediye Hizmetleri Projesi-1 ve Belediye Hizmetleri Geliştirme Projesi FRIT-2 programı kapsamında İlbank ve Yerel Yönetimler Alt-Finansman imza töreni düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) bünyesinde yapacağı Yedigöze Barajı’ndan su getirme projesi için 65 milyon euroluk kredi talebi onaylandı.

163 KÖYE SU SAĞLANACAK

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kozan, İmamoğlu, Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri ile 163 köye su sağlanacak. İller Bankası’nın aracı kuruluş olduğu proje kapsamında 28 milyon 70 bin euro hibe, 37 milyon euro da kredi olarak alınacak. Kredinin geri ödemesi ASKİ tarafından yapılacak.

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