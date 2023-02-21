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Bakanlıktan depremzede çocuklara ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, enkaz altından çıkarılan refakatçisi olmayan 1838 çocuğun kayıt altına alındığı, başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulması sonrasında 1286 çocuğun ailesine teslim edildiği bildirildi.

09:49 . 21/02/2023 Salı
AA
Depremlerde refakatçisi olmayan 1286 çocuğun ailesine teslim edildi.

Depremlerde refakatçisi olmayan 1286 çocuğun ailesine teslim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden depremzede çocukların durumuna ilişkin paylaşımda bulunuldu. Yapılan açıklamada, depremzede çocuklara ilişkin şu bilgilere yer verildi: "Enkaz altından çıkarılan, refakatçisi olmayan 1838 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır.

'Süreç takip ediliyor'

Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1286 çocuk ailesine teslim edilmiş, 85 çocuğumuz tedavisinin ardından Bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. 467 çocuğumuzun ise hastanelerde devam eden tedavi süreci takip edilmektedir. Kimliği tespit edilen 1625 çocuğumuz, kimliği henüz bilinmeyen 213 çocuğumuz bulunmaktadır."



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#ankara
#hatay
2 saat önce
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Bakanlıktan depremzede çocuklara ilişkin açıklama
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