Bakanlıktan iftiracı Instagram fenomenine suç duyurusu

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki toplayan sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Tüm Türkiye’yi derinden üzen orman yangınlarıyla ilgili kamuoyunu yanıltacak ve kamu kurumlarını zan altında bırakacak mahiyette sosyal medya hesabından paylaşım yapan Batuhan Onur Maz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. İlgili şahsın paylaşımının erişime kapatılması için de Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine başvuru yapılmıştır." denildi.

HAYAT Instagram fenomeni Marmaris'te sosyal medya için istediği malzemeyi toplayamayınca 'yangına müdahale etmiyorlar' diye iftira attı

"Konuyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür" diyen Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Batuhan Onur Maz adlı Instagram kullanıcısı, paylaştığı bir videoda, çıkan yangına müdahale etmek istediklerini, yetkililerin kendilerini olay yerinden uzaklaştırdığını, helikopterlerin ve uçakların 6 saattir yangına müdahale etmediğini, yetkililerin kendisine ‘Bu ormanın yanmasını bekliyoruz’ şeklinde ifadede bulunduğunu belirterek; Bakanlığımız, orman ve itfaiye teşkilatını zan altında bırakmıştır. Videolarda yer alan hususların Bakanlığımızca kabulü mümkün değildir.

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OYNAT 01:29 CHP'li vekil Mürsel Alban helikopterlerin söndürme çalışması sürerken video çekti: Bizimkiler beceremiyor yabancı ülkeler uçak ve helikopter göndersin göstersinler nasıl söndürülür CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, havadan ve karadan yangın söndürme çalışmaları devam ederken sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Havada helikopterlerin yangına mücadele ettiğinin görüldüğü videoda Alban önce 'Uçak ve helikopter yok' dedi ardından da 'Bizimkiler beceremiyor yurt dışından yabancı ülkeler buraya uçak ve helikopter göndersin. Göstersinler bu iş nasıl yapılır' ifadelerini kullandı.

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Orman Kanunun 69’uncu maddesi ile orman yangınlarını önlemek ve söndürmek maksadıyla her türlü hizmetin yapılması ve yaptırılması görevi ve yetkisi orman idaresine verilmiştir. Aynı madde ile orman yangınlarıyla mücadelede gönüllülerden de faydalanılabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda çıkarılan yönetmelik ile orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde görevli memurlarla mükelleflerin görecekleri görev ve hizmetler belirlenmiştir.

İlgili mevzuata göre, yangın çıktığında kimlerin yangın söndürmeye iştirak edeceği, yangının genişleme ihtimalleri ve diğer tüm teknik hususlar, orman teşkilatınca alanında uzman ekiplerle belirlenir ve çalışmalar koordine edilir.

Yangına müdahale edilirken, kişilerin can ve mal güvenliğine zarar gelmeyecek önlemler alınır. Bu önlemler alınırken orman teşkilatının ve itfaiyenin görevini yapmadığı, ihmal ettiği, böylece ormanın yanmasının beklendiği ithamlarında bulunmak, kamunun yanlış bilgilendirilmesine ve yönlendirilmesine sebebiyet vermekte, personelin moral ve motivasyonunu düşürmekte, kamuoyu nezdinde ilgili personel ve kurumlarımıza duyulan güveni sarsmaktadır.

Söz konusu kişinin sosyal medyadaki paylaşımları ile kamuoyunu yanıltabildiği gibi halk arasında da paniğe sebep olmaktadır.

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Bu nedenle yapılan paylaşımın, bakanlığımızın, orman ve itfaiye teşkilatının ve ilgili alanda çalışan kamu görevlilerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı olarak görüldüğü ve hakaret sayılabilecek nitelikte olduğu, kamuoyunu yanlış yönlendirdiği ve orman yangınları ile mücadelede ilgili mevzuata uyulmasına engel olabilecek şekilde tahrik içermesi nedeniyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun ilgili maddeleri ile tespit edilecek diğer suçlar için ilgili kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Ayrıca, ilgili kişinin, 5651 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesine istinaden yayınlara erişimin engellenmesi için Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine başvuru yapılmıştır. Tüm Türkiye’yi derinden üzen orman yangınlarıyla ilgili halkımızı yanıltmaya çalışan, kamuoyunda infiale neden olabilecek ve kamu kurumlarını zan altında bırakacak paylaşımlarda bulunulmasını şiddetle kınıyoruz. Devletimiz çıkan orman yangınlarını kontrol altına almak için var gücüyle gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor, bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”