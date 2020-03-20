Bakanlıktan ihtiyaç sahiplerine 2 milyarlık yardım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu oldu. Bakan Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği'nin şartlarını esneteceğimiz için çoğu işveren bundan faydalanacak" dedi.

#CANLI Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: (Kısa Çalışma Ödeneği) Bunun bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarda esneklikler de sağlayacağız.https://t.co/UhOyojBvv7 — Yeni Şafak (@yenisafak) March 20, 2020

Bakanı Selçuk, "Türkiye çapındaki kuruluşlarımızda hijyen ve mesafe kurallarına, 14 kurala harfiyen uyuluyor" dedi.

Selçuk, "Türkiye genelinde 153'ü devlete ait olmak üzere 400'ü aşkın huzurevimiz var, her birini günlük kontrol ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Huzurevlerimizde doktor sayısını artırıyoruz" şeklinde konuştu.

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Kısa Çalışma Ödeneği

Bakan Selçuk, bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarda esneklikler sağlanacağını belirten Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği'nin şartlarını esneteceğimiz için çoğu işveren bundan faydalanacak. Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkartıyoruz. Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış olacağız. Türkiye çapında 1003 sosyal dayanışma vakfının periyodik paylarını artırdık, böylece yaşlılarımıza destekleri daha da artırmış olacağız. Yaşlılara yönelik YADES ve VEFA projelerini bu süreçte yoğunlaştırarak uygulayacağız" şeklinde konuştu.

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"Maske ve kolonya dağıtımı"

"Yaşlılara maske ve kolonya dağıtımı ilk başta Ankara, İstanbul üzerinden başlanacak, daha sonra da proje genişletilir" diyen Bakan Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımını mart sonuna kadar dağıtacağız" dedi.

Evlerden çıkmayın, online başvuru yapın

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs riskine karşı vatandaşların İŞKUR'a kayıtlı açık işlere elektronik ortamda başvurmalarını isteyerek, "Kamu işçi alımlarında binalar kurumlara gelip değil, online başvuru yapsınlar. SGK ve e-Devlet kapısı üzerinden çok sayıda işlem yapılabiliyor. Koronavirüs salgını nedneniyle toplumsal mesafeyi korumak durumundayız" ifadelerini kullandı.