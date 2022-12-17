Bakanlıktan işkence sonucu hayatını kaybeden altı yaşındaki kız çocuğunun ölümüne ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan 'İşkence Gören 6 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti' haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Anne ve babası cezaevinde bulunan üç kardeşten 2016 doğumlu kız çocuğunun 14 Aralık 2022 tarihinde şüpheli ölümü üzerine yürütülen soruşturma neticesinde 2 erkek kardeş savcılık talimatıyla Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimine teslim edilmiştir” denildi.

'SÜREÇ YAKINDAN TAİP EDİLİYOR'

Açıklamanın devamında, “8 ve 12 yaşındaki erkek kardeşler hakkında acil koruma kararı alınmıştır. Halen kuruluş bakımında bulunan ihmal ve istismar mağduru çocukların, yetersiz beslenme ve uygun olmayan koşullarda yaşamaları nedeniyle oluşan gelişimsel problemlerine yönelik sağlık kontrolleri devam etmektedir. İhmal ve istismar mağduru çocuklar ve kız çocuğunun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hala ve amcanın tutuklanması, firari babaannenin gözaltına alınması ile başlayan hukuki süreç Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

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FOTOĞRAF 14 Alınan bilgiye göre, anne ve babaları cezaevinde olduğu öğrenilen Nur Elif Tiftik (6), Y.T. (9) ve M.T. (12), babaanneleri Cihangir K., amcası Sezer T. ve halaları Deniz T. ile yaşıyordu. Evin çatısındaki bir kilimin üstünde kalmaya mahkum edildikleri ileri sürülen çocukların aynı zamanda uzun süre aç bırakıldıkları iddia edildi. Çocuklardan Nur Elif Tiftikin, halası ile babaannesinin kötü muamele göstermeleri ve bakımsız bırakmaları nedeniyle durumu ağırlaştı. Talihsiz kız, evin çatısında 3 gün acı çektikten sonra yakınlarının 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildirmesi üzerine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Müdahalelere rağmen kurtarılamayan Nur Elif Tiftik hayatını kaybetti. Küçük kızın bedeninde darp izlerine rastlandığı iddia edilirken, polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Küçük kızın öldüğünü öğrenen babaanne Cihangir K., ise hastaneden kayıplara karıştı. Belirtilen adrese giden polis ekipleri 9 yaşındaki Y.T. ile 12 yaşındaki M.T.yi de sağlık durumları kötü şekilde buldu. Olay sonrasında babaanne Cihangir K.nin kaçmasının ardından eve operasyon yapan polis ekipleri hala Deniz T. ile amca Sezer T.yi gözaltına aldı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen amca ve hala sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince amca ve hala basın mensuplarından saklanarak adliye garajından içeri sokuldu. Kaçan babaanne Cihangir K., de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme: Bakımsızlık nedeniyle ölen minik Nur Elif'in babaannesi gözaltında Eskişehir'de bakımsızlık ve kötü muamele nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülen altı yaşındaki Nur Elif Tiftik'in, olay sonrası kaçan babaannesi Cihangir K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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