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MANİSA

Bakanlıktan 'Manisa Gördes'te çevre kirliliği' iddialarına yanıt: Tesisteki boru hattında çatlak oluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Manisa'ya bağlı Gördes ilçesindeki çevre kirliliği iddiasına ilişkin inceleme yapıldığını duyurdu. Açıklamada; atık suların, atık düzenli depolama tesisindeki boru hattındaki çatlaktan oluştuğunun belirlendiğini, hattın onarıldığını ve temizlik çalışmalarına hızlıca başlandığını bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Bakanlıktan Manisa Gördeste çevre kirliliği iddialarına yanıt: Tesisteki boru hattında çatlak oluştu
Manisa'ya bağlı Gördes ilçesinde çevre kirliliği iddiası

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Manisa'nın Gördes ilçesinde kurulu bir maden işletmesine ait boru hattında oluşan çatlak sebebiyle "çevre kirliliği meydana geldiği" ihbarı üzerine ekiplerin, ivedilikle bölgeye giderek gerekli inceleme ve denetimleri yaptığı belirtildi.

"HATTIN ONARIMI YAPILDI"

İnceleme sonucunda çatlağın, atık sularının atık düzenli depolama tesisinde "temizlenerek geri dönüştürülen" ve tekrar tesise iletimini sağlayan boru hattında oluştuğunun görüldüğü bildirilerek, "Manisa İl Müdürlüğümüz gözetiminde hattın onarımı yapılmış ve temizlik çalışmalarına hızlıca başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

"ARAZİYE AKAN SU GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEREK TEMİZLENMİŞ"

Açıklamada, uzmanların ilk tespitiyle ilgili "Araziye akan suyun, geri dönüştürülerek temizlenmiş su olduğu ve beyaz görünümünün ise temizlemede kullanılan maddelerden kalsiyum karbonattan kaynaklandığı yönündedir." bilgisi paylaşıldı.

Kesin sonuçların, numune analizleri sonrası ortaya çıkacağı belirtilen açıklamada, "Çevre Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemin uygulanacağını, temizleme çalışmalarına ilişkin sürecin de takip edildiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadesine yer verildi.

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