Gündem Bakaya ve yoklama kaçaklarına bedelli müjdesi
ANKARA

Bakaya ve yoklama kaçaklarına bedelli müjdesi

Bakaya ve yoklama kaçağı 460 bin genç 1 Kasım'a kadar başvurmaları halinde bedelliden yararlanabilecekler.

Haber Merkezi IHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

TBMM Genel Kurulunda Askere Alma Kanun Teklifi görüşmelerinde sona gelindi.

Kanun teklifinde, askerlik hizmet süresi er ve erbaşlar için altı ay, yedek subay ve astsubaylar için on iki ayıdır. Hizmet süresinin ihtiyaca göre iki katına kadar arttırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanı karar verebilir.

Bu şeklide belirlenen süre altı aydan az olamayacak. Yedek subaylar dört yıllık fakülte mezunları veya dengi okullardan, yedek astsubaylar ise iki veya üç yıllık okullardan mezun olanlar için geçerli olacak. Bedelli askerlik, istekli olanlardan ve Türk Silahlı Kurulu ihtiyacı dikkate alınarak, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı peşin ödenmesi halinde yapılabilecek.

Öğretmenlerin bir ay temel eğitim aldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilecekler. Doktorlar bir ay temel eğitimlerini tamamladıktan sonra Sağlık Bakanlığı emrine verilecek. Emniyet Teşkilatı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çalışanları her türlü askerlik görevi ertelenecek.

Yükümlülerin askerlikleri lise ve dengi okullarda öğrenim görenler için 22 yaş, fakülte ve yüksekokullar ile meslek yüksekokullarda öğrenim görenler için 28 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla ertelenecek. Er ve erbaşlara muvazzaflık hizmetlerinin her ayı için bir gün izin verilecek. TOKİ yaptığı konutların tahsisinde kendi üzerine kayıtlı olmayanlar öncelikle istifade edebilecek.

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Barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Milli Güvenlik Kurulunca gerekli görülen sahalarda Milli Savunma Bakanlığı teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca özel olarak görevlendirilen gönüllüler, Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulacak.

Bakaya oyanlar 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları halinde bedelli askerlikten yararlanabilecekler. Kanun teklifinin 64. ve 65. maddeleri ile teklifin tümü Salı günü oylanması bekleniyor.

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