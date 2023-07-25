Bakımevinde hastaya eziyet görüntüleri kan dondurmuştu: Şaka gibi savunma!

"Biz samimi olduğumuz hastalarla bazen şakalaşırız. Zihinsel ve bedensel engelli olan Ahmet A. da bir süre önce gelmişti. Ben de ona yaklaşarak sevecen bir şekilde yaklaşarak şaka yaptım. Bu anları çalışma arkadaşım Melek P. görüntüledi. Melek P. yönetimle sorun yaşayarak 2 hafta önce işten ayrılmış. Görüntüleri attığı başka bir arkadaşı sosyal medyada paylaşmış. Ben görüntüleri görünce kurumumu arayarak polise ifade vermek istediğimi söyledim. Yaşananlar şaka amaçlıydı"