Bakımevinde hastaya eziyet görüntüleri kan dondurmuştu: Şaka gibi savunma!

Görüntülerde, bakımevi çalışanı Nuri C'nin hastaya şiddet uyguladığı görülürken, o anları kayda alan Melek P'nin ise gülme sesleri duyuluyor.
İstanbul Büyükçekmece'deki özel bir bakımevinde çekilen görüntüler vicdanları sızlattı. Bakımevinde görevli bir çalışanın, engelli hastaya şiddet uyguladığı anlar büyük tepki topladı.
Soruşturma başlatıldı
Görüntüler üzerine İstanbul Valiliği soruşturma başlattı. Bakımevi kapatılırken, tüm hastalar da güvenli kuruluşlara sevk edildi.
İki şahıs gözaltında
Hastaya şiddet uygulayan ve alay eden şüpheli Nuri C. ile o anları cep telefonu kamerası ile kayda alan Melek P. gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevki gerçekleştirildi.