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Bakımevinde hastaya eziyet görüntüleri kan dondurmuştu: Şaka gibi savunma!

İstanbul Büyükçekmece'deki özel bir bakımevinde görevli Nuri Ç., engelli bir hastaya şiddet uyguladı. O anları, çalışma arkadaşı Melek P. cep telefonuyla kayıt altına aldı. Vicdanları yaralayan olayla ilgili düğmeye basıldı. İstanbul Valiliği'nin başlattığı soruşturma üzerine kurumun faaliyetleri sonlandırıldı. Nuri Ç. ile Melek P. gözaltına alındı. Hastaya eziyet eden Nuri Ç'nin savunması ise hayrete düşürdü.

13:59 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Görüntülerde, bakımevi çalışanı Nuri C'nin hastaya şiddet uyguladığı görülürken, o anları kayda alan Melek P'nin ise gülme sesleri duyuluyor.

Görüntülerde, bakımevi çalışanı Nuri C'nin hastaya şiddet uyguladığı görülürken, o anları kayda alan Melek P'nin ise gülme sesleri duyuluyor.

İstanbul Büyükçekmece'deki özel bir bakımevinde çekilen görüntüler vicdanları sızlattı. Bakımevinde görevli bir çalışanın, engelli hastaya şiddet uyguladığı anlar büyük tepki topladı.

Soruşturma başlatıldı

Görüntüler üzerine İstanbul Valiliği soruşturma başlattı. Bakımevi kapatılırken, tüm hastalar da güvenli kuruluşlara sevk edildi.

İki şahıs gözaltında

Hastaya şiddet uygulayan ve alay eden şüpheli Nuri C. ile o anları cep telefonu kamerası ile kayda alan Melek P. gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevki gerçekleştirildi.

Pes dedirten savunma: 'Şaka yaptım'

Hastaya eziyet eden Nuri Ç. ve o anları kayda alan Melek P'nin savunması ise pes dedirtti. Nuri Ç'nin ifadesinde,
"Biz samimi olduğumuz hastalarla bazen şakalaşırız. Zihinsel ve bedensel engelli olan Ahmet A. da bir süre önce gelmişti. Ben de ona yaklaşarak sevecen bir şekilde yaklaşarak şaka yaptım. Bu anları çalışma arkadaşım Melek P. görüntüledi. Melek P. yönetimle sorun yaşayarak 2 hafta önce işten ayrılmış. Görüntüleri attığı başka bir arkadaşı sosyal medyada paylaşmış. Ben görüntüleri görünce kurumumu arayarak polise ifade vermek istediğimi söyledim. Yaşananlar şaka amaçlıydı"
ifadelerini kullandı.

Suçlamaları reddetti

Görüntüleri çektiği iddia edilen ve gözaltına alınan diğer şüpheli Melek P'nin ise "Görüntüleri kesinlikle ben çekmedim. Durum hakkında bilgim yok" dediği ortaya çıktı.














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