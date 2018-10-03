Gündem Bakırköyde aracıyla yayaları ezmeye kalkışan şahıs tutuklandı
İSTANBUL

​İstanbul Bakırköy'de yayaları ezmeye kalkışan şahıs tutuklandı

Bakırköy'de aracıyla yayaları ezmeye kalkışan şahıs tutuklandı

İstanbul Bakırköy'de aracını yayaların üzerine süren ve 6 kişiyi yaralayan Görkem Sertaç Göçmen tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Bakırköy’de bir kadını darp ettikten sonra kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek yaralanmalarına sebep olan Görkem Sertaç Göçmen (ortada)
Bakırköy’de bir kadını darp ettikten sonra kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek yaralanmalarına sebep olan Görkem Sertaç Göçmen (ortada)

Bakırköy'de aracını yayaların üzerine sürerek 6 kişiyi yaralayan Görkem Sertaç Göçmen tutuklandı.

21 yaşındaki Görkem Sertaç Göçmen öğle saatlerinde Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından elleri kelepçeli olarak adliyeye getirildi. Göçmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu ilk vukuatı değil

  • Hakim anne ile savcı babanın oğlu olan Görkem Sertaç Göçmen geçen yıl Ataköy'de 9 katlı hakim ve savcı lojmanın 7. katından ateş açarak 2 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Görkem Sertaç Göçmen'in tutuklanmasıyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi: "Bir alışveriş merkezinin önündeki caddede özel aracı içerisinde kız arkadaşını darp etmesi ve bunu gören vatandaşların olaya müdahale etmek istemesi nedeniyle şüpheli Görkem Sertaç Göçmen, vatandaşlarla kavga etmiş daha sonra cadde ve kaldırımda bulunan yoğun kalabalık şeklindeki vatandaşların üzerine hızla aracını sürmüş ve olay yerinden kaçmıştır. Kısa bir süre sonra şüphelinin aracı ile tekrar olay yerine geldiğini gören vatandaşlar yoğun tepki göstermiş, şüpheli derhal gözaltına alınmıştır.

Olay nedeniyle ikisinin vücudunda kemik kırıkları oluşacak şekilde toplam altı vatandaşımız ve şüphelinin aracındaki mağdur yaralanmıştır. Şüphelinin kanında yapılan incelemede alkol tespit edilmiştir.

Şüpheli hakkında adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, trafik güvenliğinin tehlikeye sokma ve mala zarar verme suçlarından soruşturma başlatılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından şüphelinin sevk edildiği Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmasına karar verilmiştir"

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Bakırköy'de bir kadını darbettiği ileri sürülen şahsın, aracını kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine sürmesi sonucu bazı kişiler yaralandı.Alınan bilgiye göre, bir alışveriş merkezinin önünde araç içerisinde bir kadını darbettiği öne sürülen kişiye vatandaşlar tepki gösterdi. Tartışma sırasında, şahıs aracını hareket ettirirken, vatandaşların tepkisi sürdü. Şahıs aracını vatandaşların engelleme çabalarına rağmen kaldırıma doğru sürdü. Bu sırada aracıyla bazı vatandaşlara ve park halindeki araçlara çarpan şahıs, ters yönden olay yerinden kaçtı.
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