Bakırköy'de istinat duvarı çöktü: D-100 bağlantı yolu trafiğe kapatıldı

Bakırköy adliyesi yanında kurulacak pazar yeri inşaatında istinat duvarı çöktü. Bakırköy Adliyesi yanında yapımına devam edilen pazar yeri inşaatında istinat duvarı çöktü. D-100 bağlantı yolunu ekipler trafiğe kapattı. Pazar yeri inşaatı durduruldu. OYNAT 00:59 Küçükçekmece'de üniversite binasının bir kısmı çöktü Küçükçekmece'de yan tarafındaki inşaatın istinat duvarında meydana gelen çökme nedeniyle Arel Üniversitesi binasında çatlaklar oluştu. Hafriyat kamyonlarıyla çukur doldurularak çökmenin önüne geçmeye çalışılırken, bu sefer binanın bir kısmı çöktü. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2240815'); PID2.render('pid#comment-count-2240815'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder OYNAT 00:46 Beylikdüzü'nde belediyenin kumla kapattığı yol kamyon geçtiği sırada çöktü Beylikdüzü'nde aniden bastıran yağış sonrası bir caddede çökme meydana gelirken, yoldan geçen kamyonet göçüğün içine düştü.Kavaklı Mahallesi Bayrak Sokak'ta belediyenin, yol çalışması yaptığı ve üzerini kumla kapattığı alan, kamyon sürücüsünün kabusu oldu. Yoğun yağış nedeniyle yumuşayan yol, kamyonun geçtiği sırada çöktü. Kamyonet, iş makinesinin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2238325'); PID2.render('pid#comment-count-2238325'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder OYNAT 00:56 Beyoğlu'ndaki metruk binanın duvarının çöktüğü anlar kamerada İstanbul Beyoğlu'nda, Çukur Mahallesi Kadın Çıkmazı Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk binanın duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, binada araştırma yapıyor. Daha önce de çöktüğü öğrenilen binanın yıkılan duvarının altında kalan minibüsün hasar gördüğü öğrenildi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2238171'); PID2.render('pid#comment-count-2238171'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder