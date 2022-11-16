Gündem Bakırköyde istinat duvarı çöktü D-100 bağlantı yolu trafiğe kapatıldı
İSTANBUL

Bakırköy'de istinat duvarı çöktü: D-100 bağlantı yolu trafiğe kapatıldı

Bakırköy Adliyesi yanında yapımına devam edilen pazar yeri inşaatında istinat duvarı çöktü. D-100 bağlantı yolunu ekipler trafiğe kapattı. Pazar yeri inşaatı durduruldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bakırköyde istinat duvarı çöktü: D-100 bağlantı yolu trafiğe kapatıldı
Bakırköy'de inşaat alanında istinat duvarı çöktü

Bakırköy adliyesi yanında kurulacak pazar yeri inşaatında istinat duvarı çöktü.



Bakırköy Adliyesi yanında yapımına devam edilen pazar yeri inşaatında istinat duvarı çöktü.



D-100 bağlantı yolunu ekipler trafiğe kapattı.

Pazar yeri inşaatı durduruldu.

Küçükçekmece'de üniversite binasının bir kısmı çöktü
OYNAT 00:59
Küçükçekmece'de üniversite binasının bir kısmı çöktü
Küçükçekmece'de yan tarafındaki inşaatın istinat duvarında meydana gelen çökme nedeniyle Arel Üniversitesi binasında çatlaklar oluştu. Hafriyat kamyonlarıyla çukur doldurularak çökmenin önüne geçmeye çalışılırken, bu sefer binanın bir kısmı çöktü.

Beylikdüzü'nde belediyenin kumla kapattığı yol kamyon geçtiği sırada çöktü
OYNAT 00:46
Beylikdüzü'nde belediyenin kumla kapattığı yol kamyon geçtiği sırada çöktü
Beylikdüzü'nde aniden bastıran yağış sonrası bir caddede çökme meydana gelirken, yoldan geçen kamyonet göçüğün içine düştü.

Kavaklı Mahallesi Bayrak Sokak'ta belediyenin, yol çalışması yaptığı ve üzerini kumla kapattığı alan, kamyon sürücüsünün kabusu oldu. Yoğun yağış nedeniyle yumuşayan yol, kamyonun geçtiği sırada çöktü. Kamyonet, iş makinesinin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Beyoğlu'ndaki metruk binanın duvarının çöktüğü anlar kamerada
OYNAT 00:56
Beyoğlu'ndaki metruk binanın duvarının çöktüğü anlar kamerada
İstanbul Beyoğlu'nda, Çukur Mahallesi Kadın Çıkmazı Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk binanın duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, binada araştırma yapıyor. Daha önce de çöktüğü öğrenilen binanın yıkılan duvarının altında kalan minibüsün hasar gördüğü öğrenildi.


Trafik sigortasında yeni dönem

Trafik sigortasında yeni dönem

Araç sahipleri dikkat: İyi sürücüye yüzde 50 indirim.
Fiyatı altınla yarışıyor

Fiyatı altınla yarışıyor

Boyu 25 metreyi bulan ağaçlara tırmanarak topluyorlar.
Ukraynayı işaret ettiler

​Polonya'ya düşen füze ile ilgili Rusya'dan dikkat çeken açıklama.

​Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yeni Şafak'a konuştu.

​İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde kazanan belli oldu.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yeni listeyi açıkladı.

Erdoğan'dan G-20'de Yunanistan'a net mesaj.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.