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İSTANBUL

Bakırköy'de korkutan anlar: Yer altı kabloları alev alev yandı

İstanbul Bakırköy’de yol üzerindeki bir mazgalın altında bulunan yer altı kabloları alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. Kablolardan geçen elektriğin kesilmesiyle yangın da söndü.

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Haber Merkezi İHA
Bakırköyde korkutan anlar: Yer altı kabloları alev alev yandı
Mazgaldan yükselen alevleri ve gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İstanbul'daki olay, dün saat 17.00 sıralarında Bakırköy Florya Mahallesi Germeyan Sokak’ta yaşandı. Kaldırım kenarındaki mazgalın altında bulunan yer altı kabloları bir anda yanmaya başladı. Mazgaldan yükselen alevleri ve gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İHA

Bu sırada kaldırım kenarında arabası park halinde olanlar, yangını büyüme ihtimaline karşı arabalarını yol kenarından kaldırdı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. Kablolardan geçen elektriğin kesilmesiyle yangın da söndü.

Antalya'da mahalleliyi canından bezdiren metruk ev yangınları muhtarı isyan ettirdi: İnsanlar evinde uyuyamaz oldu
FOTOĞRAF 17
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Antalya'daki yangın, dün saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı tarihi yapıları ve dar sokaklarıyla ünlü Haşimişçan Mahallesi 1296. Sokakta yaşandı.
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Ahşap metruk evden dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
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İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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İtfaiye araçları, yangın bölgesine dar sokaklardan dolayı girmekte güçlük yaşarken, bölgeye yakın kısımdaki sokak polis tarafından trafiğe kapatıldı.
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Eve ulaşan ekipler, yangını söndürme çalışmalarına başladığı sırada çevredekiler çalışmaları korku dolu gözlerle izledi.
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Yangını söndürme çalışmaları sırasında metruk evde çökmeler yaşanırken, polis ekipleri şerit çekerek çevre güvenliğini sağladı.
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Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çabası sonucu söndürülebildi.
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\"İnsanlar evinde uyuyamaz oldu\"<br><br>Mahallede sürekli metruk ev yangınlarından dolayı tedirgin olduklarını belirten Haşimişcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, \"İnanın insanlar artık evinde uyuyamaz oldu. Sahibi kimse alınıp karşısına yapılması gerekiyor, yapılmıyorsa cezası kesilsin. Burada birçok yaşlımız var, evler birbirine inanılmaz derecede yakın ve hep ahşap. 7 ev yandı, bir 7 ev daha mı yansın? Tarih yanıyor. Burası Antalya'nın göbeğinde bir yer. Ben muhtar olarak tedirginim. Bu evlerin yok olup gitmesini değil, yapılmasını istiyoruz. Burası 1'inci derece sit alanı olan bir yer. Bu evler yanıyor ama bizim içimiz de yanıyor. Bu durumun çözümünü istiyoruz\" dedi.
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Antalya'da mahalleliyi canından bezdiren metruk ev yangınları muhtarı isyan ettirdi: İnsanlar evinde uyuyamaz oldu
Antalya'da tarihi evlerin bulunduğu bir mahallede metruk evin yanışı korku dolu anlara neden oldu. İtfaiyenin dar sokaklar nedeniyle girmekte güçlük yaşadığı yangında, söndürme işlemleri yapılırken metruk evde çökmeler yaşandı. Mahalle muhtarı, “Tarih yanıyor. İnanın insanlar artık evinde uyuyamaz oldu. Bunun çözümünü istiyoruz" diyerek yardım istedi.


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