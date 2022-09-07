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Baklavacı kardeşler için yeni karar: Trafikte hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı

İstanbul Pendik'te hamile kadının için olduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle 5'er yıl hapis cezası alan baklavacı kardeşler bozma kararının ardından yeniden yargılandı. Hasan Sel 4 yıl 2 ay, Hüseyin Sel ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Baklavacı kardeşler için yeni karar: Trafikte hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı
Baklavacı kardeşlerin hamile kadının bulunduğu araca saldırması tepki toplamıştı.

İstanbul Pendik'te içinde hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlerin cezası belli oldu. 2019 yılında meydana gelen olay sonrası Hasan Sel ve Hüseyin Sel 5'er yıl hapis cezası almıştı. İstinaf Mahkemesince kararın bozulmasının ardından dava yeniden görüldü. Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraflar katılmazken avukatları salonda hazır bulundu. İlk kararını bozan mahkeme, yeniden karar oluşturdu.

Hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşlerin davasında yeni gelişme: Cezaları bozuldu
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Hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşlerin davasında yeni gelişme: Cezaları bozuldu

Mahkeme, sanık Hüseyin Sel hakkında, “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Bu cezayı erteleyen mahkeme, sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel'i, “hürriyeti tahdit” suçundan ise ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. Bu kararla birlikte aracı kullanan Hüseyin Sel toplamda 5 yıl hapse mahkum edilirken, aracın kaputunu tekmeleyen Hasan Sel ise 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.

Hamile kadının bulunduğu aracın önünü kesip terör estirdi!
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Hamile kadının bulunduğu aracın önünü kesip terör estirdi!
Emniyet şeridinde ilerlerken trafik polisine yakalanmamak için şeridinden çıkan bir araç sürücüsü, kendisine yol vermediği gerekçesiyle içinde hamile bir kadının da bulunduğu aracın önünü kesti. Aracın aynasını kırıp kaputunu tekmeleyen maganda, daha sonra olay yerinden kaçtı.


NE OLMUŞTU?

Pendik'te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel, 18 Haziran 2020 tarihinde “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçlarından toplamda 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçunun oluşmadığı halde bu suçtan mahkumiyet verildiğini belirterek, sanıkların mağdurların şahsına bir zarar vermeden olay yerinden ayrıldıklarını kaydetti. Yerel mahkemenin sanıklar hakkında verdiği hapis cezasını bozan İstinaf, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

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